मैया ने दिया ललना,पूर्णा में छोड़ा पालना

नि:संतान दंपती मनोकामना पूरी होने पर छोड़ते हैं पालना

वर्षों से निभाई जा रही परंपरा

फोटो। दंपती ने पूर्णा मैया में अपने बच्चों का पालना छोड़ा।

