जब्त रेत की नीलामी नहीं कर रहा खनिज विभाग, सोने से हो गई महंगी

बैतूल। रेत उत्खनन पर प्रतिबंध के चलते जिले में रेत के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। एक ट्राली रेत की कीमत सात हजार रुपए पड़ रही हैं। ऐसे में खनिज विभाग के पास पूर्व ठेकेदार से जब्त की गई 64 हजार घनमीटर रेत पिछले तीन महीने से डोडरामोहार और गुवाड़ी में भंडारण स्थल पर पड़ी हुई है, लेकिन इस रेत का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा हैं, क्योंकि जब्त की गई रेत की नीलामी के बाद ही ठेकेदार इसे बेच सकता हैं। पूर्व में एक ठेकेदार ने नीलामी में रेत खरीद ली थी, लेकिन राशि जमा नहीं कराने से नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। अब पुन: नए सिरे से नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। इधर, नए सत्र में रेत खदानों की टेंडर की प्रक्रिया में राशि को लेकर पेच आने से मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ हैं। इसलिए एक अक्टूबर से प्रतिबंध खुलने के बाद भी रेत मिलना मुश्किल हैं।

पांच हजार डंपर से अधिक रेत भंडारित

खजिन विभाग की माने तो डोडरामोहार और गुवाड़ी में पूर्व ठेकेदार ने 64 हजार घनमीटर से अधिक रेत बारिश के पूर्व बेचने के लिए भंडारित करके रखी गई थी। 12 घनमीटर के डंपर के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो भंडारण स्थल पर पांच हजार डंपर से अधिक रेत मौजूद हैं। ठेकेदार रेत बेचने के लिए टेंडर खत्म होने के बाद एक महीने का समय दिया गया था लेकिन रेत बेच नहीं पाए। इस वजह से खनिज विभाग ने डंप रेत को राजसात कर लिया। जुलाई माह से जब्त रेत लावारिस हालत में पड़ी हुई है।

जब्त रेत नीलामी होने के बाद निरस्त

खनिज विभाग ने जब्त की गई 64 हजार 12 घन मीटर रेत की नीलामी किए जाने के लिए नियमानुसार टेंडर कॉल किए थे। नर्मदापुरम जिले के एक ठेकेदार ने नीलामी प्रक्रिया की रेत खरीद ली थी, लेकिन समय पर राशि जमा नहीं की गई। जिसके कारण इस नीलामी प्रक्रिया को खनिज विभाग ने निरस्त कर दिया। अब दोबारा से डंप रेत की नीलामी की जाएगी, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता हैं।

दो करोड़ से अधिक कीमत की हैं रेत

पूर्व ठेकेदार के भंडारण स्थल से जब्त की गई 64012 घनमीटर रेत की आफसेट प्राइज 2 करोड़ 28 लाख 84 हजार 290 रुपए बताई जाती हैं। इस रेत की नीलामी नहीं होने के कारण आज रेत के दाम सोने से महंगे हो गए हैं। वर्तमान में 30 सितंबर तक रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ हैं। जिसके कारण अवैध तरीके से नदियों से निकाली जा रही रेत काफी महंगी बेची जा रही हैं। एक ट्राली रेत की कीमत सात हजार पर पहुंच गई है। जबकि पहले तीन हजार रुपए ट्राली में रेत आसानी से मिल जाती थी। रेत के दाम बढऩे के कारण निर्माण कार्य भी ठप हो गए हैं।

निर्माण कार्य भी अधर में लटके

रेत के दामों में आए उछाल के बाद निर्माण कार्यों पर भी एक तरह से बैन लग गया हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम वर्गीय एवं गरीब तबके के लोगों को उठाना पड़ रही हैं। प्रतिबंध के चलते जहां रेत आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। वहीं चोरी-छुपे जो रेत बेची जा रही हैं वह इतनी महंगी हो गई है कि इसे खरीद पाना मुश्किल हो रहा हैं। इस स्थिति के चलते कई लोगों ने निर्माण कार्य बीच में ही बंद कर दिए हैं। इसका असर मजदूर तबके पर भी पड़ रहा हैं। काम बंद होने से ठेेकेदार और मजदूर तबका खाली बैठा हुआ हैं। त्यौहारी सीजन में भी काम नहीं चलने के कारण मजदूरों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया हैं।

एक अक्टूबर से हटना है रोक, अभी तक नहीं हुए टेंडर

एक अक्टूबर से नदियों से रेत उत्खनन के लिए लगाई गई एनजीटी की रोक हट जाएगी, लेकिन इसके बाद भी बैतूलवासियों को रेत आसानी से मिलना मुश्किल हैं, क्योंकि रेत खदानों के नए सिरे से टेंडर अभी नहीं हो सके हैं। पूर्व में जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी उसमें टेंडर की राशि को लेकर पेच लगने के कारण मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ हैं। 19 सितंबर को मामले में पेशी थी लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया हैं। खनिज विभाग ने मामले में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया हैं लेकिन अभी कोर्ट से निर्णय होना बाकी हैं। जब तक कोर्ट से आदेश पारित नहीं हो जाता हैं तब तक रेत के उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में रेत के दाम कम होने को लेकर लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता हैं।

इनका कहना

- जिले के पूर्व ठेकेदार के भंडारण स्थल से 64012 घनमीटर रेत को राजसात किया गया था। जब्त रेत की नीलामी की गई थी लेकिन ठेकेदार ने राशि जमा नहीं की जिसके कारण नीलामी की प्रक्रिया दोबारा से होगी। वहीं नई रेत खदानों का मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। वहां से फैसला आने के बाद ही रेत खदानें पुन:शुरू हो सकेगी।

- भगवंत नागवंशी, खनिज निरीक्षक बैतूल।

