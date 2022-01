बैतूल में राजयमंत्री इंदर सिंह करेंगे ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे

२६ जनवरी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण को लेकर राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत बैतूल जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार द्वारा किया जाएगा। लंबे समय बाद कोई मंत्री २६ जनवरी पर ध्वजारोहण करेंगा।

बैतूल। २६ जनवरी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण को लेकर राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत बैतूल जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार द्वारा किया जाएगा। लंबे समय बाद कोई मंत्री २६ जनवरी पर ध्वजारोहण करेंगा। ध्वजारोहण को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। टेंट लगाने का काम अंतिम चरणों पर चल रहा है। वहीं परेड की अंतिम रिहर्सल भी की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते इस साल २६ जनवरी की परेड में एनसीसी, एनएसएस और शौर्य दल को शामिल नहीं किया जा रहा है। केवल पुलिस, होमगार्ड और वन विभाग के दल ही परेड में शामिल होंगे।स्कूली छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रिल आदि भी प्रतिबंधित रहेंगे। झांकियों का आयोजन किया जाएगा।

मेला भी रहेगा प्रतिबंधित

२६ जनवरी पर हर साल पुलिस परेड ग्राउंड पर मेले का आयोजन होता है लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिकारिक तौर पर मेले के आयोजन की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। परेड ग्राउंड पर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी सोशल डिस्टेसिंग के आधार पर की गई है। स्कूल बंद होने के कारण स्कूलों में भी किसी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। सिर्फ शिक्षकों द्वारा झंडावंदन भर किया जाएगा। प्रशासन ने २६ जनवरी पर विभिन्न स्थानों पर होने वाले झंडावंदन जैसे आयोजनों में लोगों से मास्क लगाए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने की अपील की है। पूर्व की तरह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकारी इमारतों में रोशनी की जाएगी।

