चमत्कार: नंदी को दूध पिलाने शिवालयों में उमड़ी भीड़

बैतूल। जिले के शिव मंदिरों में शनिवार को नंदी द्वारा दूध और पानी पीए जाने का चमत्कार देख दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे हाथों में दूध और पानी से भरी कटोरी और चम्मच लेकर नंदी को दूध पिलाते हुए देखे गए। लोग इसे देवीय चमत्कार मान रहे हैं। उल्लेखनीय हो कि कुछ सालों पहले इसी तरह भगवान की प्रतिमा द्वारा दूध पीने की मामला भी सामने आया था। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार बता रहे हैं तो वहीं कुछ इसे विज्ञान की कसौटी में परख रहे हैं। चाहे जो भी हो चम्मच से दूध पीने की इस घटना ने लोगों की भगवान की प्रति आस्था को और मजबूत कर दिया है। बताया गया कि सीरोह वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिवपुराण का वाचन शुरू करने के बाद से बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों की आस्था शिव मंदिरों से जुड़ी हैं। हर सोमवार को भारी संख्या में शिव मंदिरों में पूजन के लिए भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था के चलते ही नंदी द्वारा दूध पीने की घटना को भी लोग किसी देवीय घटना से कम मानकर नहीं चल रहे हैं।

भगवान शंकर की सवारी नंदी के जल पीने की खबर बनी लोगों के लिए कौतूहल का विषय

शाहपुर। शनिवार की दोपहर भगवान शंकर के सवारी नंदी की मूर्ति जल पीने की खबर नगर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और जिसने भी यह सुना शंकर मंदिर में अपने घरों से आस्था वश भोलेनाथ के भक्तों ने लोटा में जल चम्मच लेकर नंदी को जल पिलाने पहुंचे। यह सिलसिला दोपहर ढेड़ बजे से बजे प्रारंभ हुआ। भोलेनाथ के सवारी नंदी पानी पी रहें हैं, देखते ही देखते हर गली, हर मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैली और लोगों का हुजूम लोटा में जल चम्मच लेकर शिव मंदिरों की ओर चल पड़ा। मंदिर पर पहुंचे लोग सबसे पहले नंदी की मूर्ति को जल पिलाने के लिए दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाए हुए थे। कुछ लोगों बकायदा ये दावा करने लगे कि उनके हाथ से नंदी की मूर्ति ने पानी पिया है। इस बात की खबर लगते ही तमामर इलाकों में भी शिव मंदिरों में भक्त जल लेकर पहुंचते देखा गया। स्थानीय लोगों ने अपने -अपने घरों से जल लेकर मंदिर पहुंचे और जब नंदी की मूर्ति के आगे जल भरी चम्मच से रखा तो चम्मच से जल धीरे-धीरे गायब हो गया। बस इस बात की चर्चा फैली और देखते ही देखते दर्जनों लोग मंदिर पहुंचे, और अपने हाथों से नंदी को जल पिलाया हालांकि मूर्ति छोटी थी। इसलिए लोग चम्मच ही लेकर पहुंचे। इसके बाद लोग अपनी उत्सुकता का निदान करने भी मंदिर पहुंचे। इस खबर से बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आए, बालमन में यह विषय कौतूहल बना रहा यही कारण है कि छोटे- छोटे बच्चे- बच्चियां भी नंदी को जल पिलाने मंदिर पहुंचे।कुछ भक्तों ने तो बकायदा दावा किया है। लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि यह महादेव की महिमा है। नगर के लोगों की मानें तो नंदी के सामने मुंह पर चम्मच में जल रखने पर नंदी उसका सेवन कर रहे हैं। इस खबर से श्रद्धालुओं में खास उत्साह का माहौल देखने को मिला। यहां भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी की मूर्ति को जल पिलाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।

