पढ़ें, लापता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पांच दिन बाद जंगल में बेहोश मिली

बीते पांच दिनों से लापता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शुक्रवार को सातलदेही के पास जंगल में लावारिस हालत में बेहोश पड़ी मिली। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नायब तहसीलदार ने भी अस्पताल पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बयान दर्ज किए हैं।

बैतूल। बीते पांच दिनों से लापता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शुक्रवार को सातलदेही के पास जंगल में लावारिस हालत में बेहोश पड़ी मिली। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नायब तहसीलदार ने भी अस्पताल पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बयान दर्ज किए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने बयान में एक युवक पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता के साथ जबदस्ती भी किए जाने की बात परिजनों द्वारा कहीं जा रही है। बताया गया कि घोड़ाडोंगरी के एक गांव में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता २८ फरवरी को आंगनबाड़ी जाने का कह कर घर से स्कूटी लेकर निकली थी, लेकिन जब देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों द्वारा चोपना थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। लापता होने के पांच दिन बाद शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जंगल में बेहोश पड़े होने की सूचना परिजनों को मिली। जिसके बाद परिजनों द्वारा १०० डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर १०० डायल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। जहां उसका इलाज चल रहा है। नायब तहसीलदार वीरेंद्र उईके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बयान लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने बयान में एक युवक पर जबदस्ती पकड़कर जंगल ले जाने का आरोप लगाया है। बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हुआ उसे पता नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घर में आग लगी

बैतूल। आठनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम हिडली में शुक्रवार को अज्ञात कारणों से योगेश साहू के घर आग लगने की बड़ी घटना होते-होते बच गई। यहां पर इको कार से फैली आग ने घर को भी चपेट में लिया। थाना प्रभारी जंयत मर्सकोले की सूचना पर दमकल वाहन तत्काल हिड़ली पहुंचा और आग पर नियंत्रण पाया।बतया गया कि दमकलकर्मियों को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आग पर काबू पाया है। आग लगने की घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल था। अधिकांश लोग अपना घर छोड़ कर बाहर भाग रहे थे।

Missing Anganwadi worker found unconscious in forest after five days