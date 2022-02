बेटे को तिहरे और सहयोग करने पर मां को दोहरा आजीवन कारावास

गोद ली नाबालिग बेटी से बलात्कार का मामला।

आरोपी मां-बेटे को सुनाई सजा।



बैतूल। गोद ली नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को तिहरे और इसमें सहयोग करने वाली उसकी मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

डीपीओ एसपी वर्मा ने बताया आरोपी राहुल उर्फ सोनू पिता स्वर्गीय बाबूलाल

खोकर (25) निवासी शक्ति नगर शोभापुर कॉलोनी पाथाखेड़ा को नाबालिग से बलात्कार के मामले में तिरहे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सहयोग करने वाली राहुल की मां सुशीला पति स्वर्गीय बाबूलाल खोकर (50) को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही ११ हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी, अमित कुमार राय और वंदना शिवहरे ने की। डीपीओ वर्मा ने बताया 10 दिसंबर 2020 को पीडि़ता ने थाना सारनी में रिपोर्ट की कि उसकी मां ने उसके पिता की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वह उसे छोडक़र चली गई थी। कुछ दिन बाद उसकी मां वापस आई तो उसे आरोपी सुशीला खोकर को गोद दे दिया था। वह पिछले 5 वर्ष से आरोपी सुशीला के पास रह रही थी। आरोपी सुशीला खोकर का लडक़ा राहुल उर्फ सोनू भी उनके साथ रहता है। आरोपी सुशीला का पुत्र राहुल उर्फ सोनू पिछले 6-7 महीने से उसके साथ बलात्कार करता था। सुशील को बताने पर वह पीडि़ता के साथ मारपीट करती थी।

रिश्तों को किया कलंकित

न्यायालय ने प्रकरण में यह टिप्पणी की कि प्रकरण में पीडि़ता 12 वर्ष से कम आयु की होकर अवयस्क बालिका है। अभियुक्त रिश्ते में उसके मां और भाई लगते हैं। उक्त अपराध न केवल समाज के प्रति अपराध है बल्कि उक्त रिश्ते को भी कलंकित करता है। जिसे देखते हुये अभियुक्तगण किसी भी सहानुभूति व दया के पात्र प्रतीत नहीं होते।

Mother got double life imprisonment for triple and ally son