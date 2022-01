पढ़ें, टैंकर में सामने घुसी मोटरसाइकिल, हादसे में युवक की मौत

तहसील मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर रविवार शाम पांच बजे के आसपास बैतूल से इंदौर नेशनल हाइवे 59 ए पर आलमगढ़ में टैंकर और मोटरसाइकिल सवारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार टैंकर में जा घुसे। मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

चिचोली। तहसील मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर रविवार शाम पांच बजे के आसपास बैतूल से इंदौर नेशनल हाइवे 59 ए पर आलमगढ़ में टैंकर और मोटरसाइकिल सवारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार टैंकर में जा घुसे। मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में ढेकना निवासी गणेश कलमें बुरी तरह से घायल हुआ है। जिसे 108 की सहायता से चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा गणेश कलमें (२२) को बैतूल के लिए रैफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है टैंकर हरदा की ओर जा रहा था, टैंकर और मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल सहित ट्रक के नीचे घुस गए। गांव के लोगों ने आलमगढ़ में लगातार तो रहे सड़क हादसे को लेकर गांव के बीच में ब्रेकर बनाने की मांग की है।

सड़क हादसे में एक की मौत

चिचोली। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैतूल इंदौर नेशनल हाइवे पर कहूंनाला जोड़ पर शाम 7.30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पर सवार दो ग्रामीण टैंकर की चपेट में आने से एक ग्रामीण सुनील की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को 108 की सहायता से चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। घायल का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में संतोष निवासी झुझरु की मौत हो गई। वहीं एक अन्य ग्रामीण सुनील बागवे निवासी झुझरु बुरी तरह से घायल है।

