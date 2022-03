पढ़ें, स्वच्छ सर्वेक्षण में लापरवाही दिखाई तो आठनेर सीएमओ निलंबित, बैतूल में सर्वेक्षण का काम अधूरा

स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्यों में लापरवाही बरतने पर जहां बुधवार को आठनेर नगरपरिषद सीएमओ दिनेश कुमार तिवारी को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल कार्यालय द्वारा निलंबित कर दिया। वहीं बैतूल में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अभी भी तैयारियों का दौर चल रहा है। जबकि सर्वेक्षण के लिए टीम कभी भी दौरा कर सकती है।

बैतूल। स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्यों में लापरवाही बरतने पर जहां बुधवार को आठनेर नगरपरिषद सीएमओ दिनेश कुमार तिवारी को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल कार्यालय द्वारा निलंबित कर दिया। वहीं बैतूल में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अभी भी तैयारियों का दौर चल रहा है। जबकि सर्वेक्षण के लिए टीम कभी भी दौरा कर सकती है। सर्वेक्षण संबंधी तैयारियां पूर्ण नहीं होने पर गुरुवार को सीएमओ अक्षत बुंदेला ने आनन-फानन में सभी अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक के तत्काल बाद वे गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य अधूरे पाए जाने सहित अन्य कार्यों की प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्वच्छता निरीक्षक को नोटिस जारी करने की बात कही। सीएमओ ने टं्रेचिंग ग्राउंड में चल रहे सभी कार्यों को तीन दिन में पूर्ण कर लिए जाने की डेटलाइन भी जारी कर दी है। उल्लेखनीय हो कि वर्ष २०२१ के स्वच्छ सर्वेक्षण में टं्रेचिंग ग्राउंड की अधूरी तैयारियों की चलते बैतूल की रेकिंग नीचे खिसक गई थी। निरीक्षण के दौरान ईई महेशचंद अग्रवाल, एई नीरज धुर्वे, सब इंजीनियर नगेंद्र वागद्रे, स्वच्छता निरीक्षण संतोष धनेलिया सहित नपा की सहयोगी संस्था ओम सांई विजन मनीष यादव मौजूद थे।

ट्रेंचिंग ग्राउंड पर अभी भी चल रहा निर्माण कार्य

सर्वेक्षण के लिए टीम कभी भी बैतूल में अपनी आमद दे सकती है लेकिन नगरपालिका की तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। खासतौर पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में निर्माण संबंधी कार्यों में काफी लेटलतीफी हो रही है। गुरुवार को सीएमओ बुंदेला द्वारा टं्रेचिंग ग्राउंड में पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य अधूरे पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए स्वच्छ निरीक्षण को तीन दिन में निर्माण पूर्ण करने की डेटलाइन जारी कर दी। बताया गया कि टं्रेचिंग ग्राउंड में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की वर्तमान में क्षमता ७.५ किलो लीटर पर डे हैं। इसे बढ़ाए जाने के लिए दो नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं लेकिन अभी निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। अभी ७० प्रतिशत ही काम पूर्ण हुआ है। ऐसे में सीएमओ द्वारा निर्माण अधूरा होने पर नाराजगी जाहिर की गई।

बेलिंग, फटका एवं तौलकांटा मशीनें भी बंद पड़ी

टे्रचिंग ग्राउंड पर प्लास्टिक अपशिष्ट रिसायक्लिंग प्लांट लगाया गया है। ताकि पॉलीथिन सहित प्लास्टिक कचरे को रिसायकिल किया जा सके। इसके लिए मशीनें भी प्लांट में लगाई गई है लेकिन निरीक्षण के दौरान मशीन खराब होने के कारण बंद पड़ी पाई गई। जिस पर सीएमओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल मशीनों को शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कचरा वाहनों का वजन तौल किए जाने के लिए तौल कांटा भी बनाया गया है लेकिन लेजरजेट प्रिंटर के बंद होने के कारण गाडिय़ों की तौल नहीं की जा रही थी। जिसे भी तत्काल शुरू करने के लिए कहा गया। गाडिय़ों की सफाई के लिए वॉशिंग सेंटर बनाया गया है लेकिन यहां भी नल कनेक्शन नहीं होने के कारण गाडिय़ों की धुलाई सड़क किनारे किए जाने पर सीएमओ ने नाराजगी जताई।

Inspection of construction works done after reaching the trenching ground