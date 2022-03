बच्चों को टीके का आधा भी लक्ष्य नहीं हुआ हासिल

पहले दिन १२ हजार बच्चों को लगा टीका

३२ हजार का था लक्ष्य

कम संख्या में पहुंचे बच्चे।







बैतूल। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए १२ से १४ वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी बुधवार से शुरु हो गया है। पहले दिन जिले भर में बनाए गए ३०६ केन्द्रों पर १२ हजार बच्चों को टीका लगाया गया हैं। जिले में भर में एक सप्ताह में ६४५८० बच्चों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। गर्मी के चलते बच्चों को पहले ओआरएस पिलाया गया। इसके बाद टीका लगाया गया। टीके के बाद केन्द्र पर ही लगभग आधा घंटे निगरानी में रखा गया। टीकाकरण के लिए जिला मुख्यालय पर चार केन्द्र एलएफएस, आरडी, एमएलबी और कन्या गंज स्कूल को बनाया गया था। एलएफएस में टीका लगाने छात्रों की संख्या अधिक रही है। यहां पर टीका लगाने के लिए अतिरिक्त टीम को भेजना पड़ा। अन्य सेंटरों पर भी बच्चों की भीड़ रही। छात्रों को टीकाकरण के लिए ऑन स्पॉट रजिस्टे्रशन की भी व्यवस्था की गई है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ एके भट्ट ने बताया परीक्षा और पहला दिन होने से बच्चे कम संख्या में पहुंचे हैं। टीका लगाने के बाद किसी भी बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई है। सभी बच्चों को कोर्बेवैक्स का टीका निर्धारित टीकाकरण केन्द्रों एवं विद्यालयों में लगाया जा रहा है। इस वैक्सीन के 28 दिन के अंतराल पर 2 डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। जिले भर में ६४५४० बच्चों को टीका लगाया जाएगा।

छात्र अभय ने लगाया पहला टीका

टीकाकरण अभियान में सर्वप्रथम विद्या संस्कार वैली पब्लिक स्कूल के कक्षा नवमीं के छात्र अभय पिता नामदेव देशमुख निवासी ताप्ती नगर बडोरा ने कोर्बेवैक्स का टीका जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में लगवाया। इसके पश्चात सारा पिता अतीक खान, निवासी आजाद वार्ड बैतूल,कशक दवंडे पिता दीपक दवंडे, कुमारी आयशा अली पिता सैय्यद अली, कुमारी अक्षरा पिता प्रभात मिश्रा, धनंजय पिता प्रदीप कुमार साहू, कुमारी मंजरी पिता सत्यव्रत शुक्ला द्वारा उत्साह के साथ टीका लगवाया गया। टीका लगाकर बच्चे खुश नजर आए।

विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे द्वारा शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल में 12 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक डॉ. पंडाग्रे द्वारा टीकाकरण दल से वैक्सीन के संबंध में जानकारी ली गई। 12 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क टीकाकरण का लाभ लेने अपील भी की गई। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को टीका लगाने प्रेरित किया।

टीकाकरण के लिए ये होंगे पात्र

वर्ष 2008 एवं 2009 में जन्मे समस्त बालक बालिकाएं कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। वर्ष 2010 में जन्मे केवल वह बालक बालिकाएं कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

Not even half the target of vaccination for children is achieved