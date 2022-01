अब होम आइसोलेशन में नहीं गुजारने होंगे 14 दिन

कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत की खबर यह है कि अब उन्हें होम आइसोलेशन में पंद्रह दिन नहीं गुजारने पड़ेंगे। होम आइसोलेशन में उपचारत रोगी पॉजिटिव पाए जाने के सात दिन बाद डिस्चार्ज किए जा सकेंगे। डिस्चार्ज के समय पिछले तीन दिनों से लगातार बुखार न आया हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज मरीज मास्क का उपयोग जारी रखेंगे।

बैतूल। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत की खबर यह है कि अब उन्हें होम आइसोलेशन में पंद्रह दिन नहीं गुजारने पड़ेंगे। होम आइसोलेशन में उपचारत रोगी पॉजिटिव पाए जाने के सात दिन बाद डिस्चार्ज किए जा सकेंगे। डिस्चार्ज के समय पिछले तीन दिनों से लगातार बुखार न आया हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज मरीज मास्क का उपयोग जारी रखेंगे। वहीं संक्रमित व्यक्ति के लक्षण रहित संपर्कों की कोविड जांच अथवा होम क्वारंटीन में मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्देश संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव डॉ सुदान खाड़े ने दिए हैं। बताया गया कि बताया गया कि कोरोना की पहली लहर के दौरान होम आइसोलेशन अवधि ७ दिनों की हुआ करती थी लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो स्वास्थ्य विभाग ने इस १४ दिन के लिए कर दिया था।

ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अनुकूल व्यवहार अपनाने की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से कोरोना वायरस विशेषत: ओमिक्रॉन की आशंका के दृष्टिगत संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां रखने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हमें अपने व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। आमजन से अपेक्षा है कि बार-बार अपनी आंख नाक और मुंह को छूनें से बचें, दूर से अभिवादन करें न किसी से हाथ मिलायें, न गले मिले, आपस में दो गज की दूरी जरूर रखें । घर से बाहर निकलने पर हमेशा मास्क पहनें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह तथा नाक को ढंककर रखे । श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करें। बार-बार साबुन तथा पानी अथवा अल्कोहलयुक्त सैनिटाइजर से हाथों को धोयें । सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, तंबाकू गुटका खैनी पान आदि खाकर यहां-वहां न थूकें।

कोरोना पॉजिटिविटी रेट ७.९४ पर पहुंचा

जिले में कोरोना महामारी थमती नजर नहीं आ रही है। गुरुवार को ९४ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जबकि ३४ मरीजों को ठीक होने के उपरांत छुट्टी दे दी गई। बताया गया कि जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब ५०५ पर पहुंच गया है। संक्रमण की तेज होती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं नगरपालिका द्वारा भी मास्क ही है जिन्दगी अभियान चलाया जा रहा है।

