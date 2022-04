अब मुख्यमंत्री शिवराज पर केस दर्ज करने की मांग

एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं ने की शिकायत।







बैतूल। कोतवाली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने पर सियासत शुरु हो गई है। शुक्रवार को एनएसयूआइ ने पलटवार किया है। कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। एनएसयूआइ के कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक पंवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर राहुल गांधी का 2019 में सोशल मीडिया पर कूटरचित वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में आवेदन सौंपकर एफआइआर करने की मांग की है। आवेदन में कार्यकारी जिलाध्यक्ष अभिषेक पवार ने बताया कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है,उन्हीं धाराओं में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का एक कूटरचित वीडियो बनाकर 16 मई 2019 को पोस्ट किया गया था। चौहान का यह एक अपराधिक कृत्य है जिस पर त्वरित कार्रवाई कर आइटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की जाए। शिकायत आवेदन सौंपने वालों में छात्र नेता जितेंद्र सिंह इवने, ब्लॉक अध्यक्ष आकाश गंगारे, विशाल बारवे, अंकित ताम्रकार, विधानसभा अध्यक्ष चिंटु ठाकुर, अनुज शुक्ला, नितिन विश्वास, सार्थक खंडाग्रे मौजूद रहे। इसके पूर्व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय पर केस दर्ज कराया है। दिग्विजय ने खरगोन में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव को लेकर अनर्गल टिप्पणी की थी।भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार बैतूल आने पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष बबला शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ता पहुंचे थे। मामले में एक दिन बाद केस दर्ज किया था।

Now demand to register a case against Chief Minister Shivraj