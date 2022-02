पढ़ें, अब पूरे प्रदेश में बैतूल की तरह हर नगर का होगा गौरव दिवस

15 मई 2022 को बैतूल जिले के 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जिले के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि और गौरव का विषय है। मई में बैतूल अपना 200 वां गौरव दिवस मनाएंगा। जिले का गौरव दिवस मनाने की नींव 57 वर्षीय लेखक रामकिशोर पंवार ने रखी है।

बैतूल। 15 मई 2022 को बैतूल जिले के 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जिले के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि और गौरव का विषय है। मई में बैतूल अपना 200 वां गौरव दिवस मनाएंगा। जिले का गौरव दिवस मनाने की नींव 57 वर्षीय लेखक रामकिशोर पंवार ने रखी है। उन्होंने बैतूल के स्थापना दिवस की 200 स्वर्णीम जयंती पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने प्रदेश की सरकार को विवश कर दिया कि प्रदेश के सभी जिले अपने-अपने स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाए।

नगरीय निकायो को लिखा प्रमुख सचिव ने पत्र

मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने मध्यप्रदेश की सभी नगरीय निकायो को पत्र क्रमांक 75/ 1461/2021/18-1 दिनांक 7 जनवरी 2022 के अनुसार प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय अपनी विशिष्ठ पहचान को बनाए रखने के लिए नगर गौरव दिवस (सिटी डे) मनाए जाने के लिए पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री ने की पुस्तक की सराहना

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल जिले की 200 वी जयंती पर जिले के वरिष्ठ लेखक रामकिशोर पंवार की लिखी किताब पुस्तक मेरा बैतूल को भेजे शुभकामना संदेश पत्र में प्रसन्नता व्यक्त करते इस पुस्तक को मध्यप्रदेश के अन्य जिलो के लिए अनुकरणीय बताया। मुख्यमंत्री की भावना को साकार रूप देने की मंशा से मध्यप्रदेश सरकार का नगरीय निकाय एवं आवास विभाग अब मध्यप्रदेश के सभी नगरो की पहचान की खोज में जुट गया है जो अब तक गुमनाम थे। वहीं बैतूल का 200 साल का शताब्दी सफर को बैतूल नगर पालिका नगर गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए अब लोगों से संपर्क कर जानकारी एवं सुझाव जुटाने के लिए पत्राचार करने जा रही है।

जाने बैतूल के बारे में

15 मई 1822 में बदनूर को बैतूल का नाम देकर अग्रेंजी हुकूमत ने इसे जिला मुख्यालय बनाया था। वर्तमान बैतूल का पुराना कलेक्टर कार्यालय इस बात का साक्षी है कि यहां पर 1822 से लेकर आज 100 डिप्टी कमीश्रर तथा 54 जिला कलेक्टर बैतूल डिस्ट्रीक हेड क्वाटर में पदस्थ हुए। वर्तमान जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस 54 वे कलेक्टर है। इसी तरह जिले में पुलिस कप्तानी का भी रिकार्ड देखने को मिला है। बैतूल जिले में पुलिस कप्तान का रिकार्ड हमें जो प्राप्त हुआ वह लगभग 103 बाद का है। 11 मई 1925 से लेकर आज तक जिले में कुल 69 पुलिस अधिकारियों की पदस्थाना हुई। सिमाला प्रसाद जिले की एक मात्र महिला पुलिस अधीक्षक रही। जिले में पहली बार महिला पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

