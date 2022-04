अब छात्रों को नहीं होगी परेशानी,पुन: बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से जुड़े जिले के कॉलेज

छात्रों के संघर्ष से हुई समस्या हल। कॉलेज अब बरकतउल्ला से संचालित होगा।



बैतूल। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी होने से जिले के कॉलेजों के छात्रों को होने वाली परेशानी से अब छुटकारा मिल गया है। छात्रों के लगातार संघर्ष के बाद यूनिवर्सिटी को बदलकर फिर बरकतउल्ला से जोड़ दिया गया हैै। जिससे हजारों छात्रों मे उत्साह है। छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

जिले के सभी महाविद्यालयों को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से हटाकर वापस बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में जोड़े जाने का कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर दिया है। लंबे संघर्ष व मांग के बाद अंतत: बैतूल जिले के सभी महाविद्यालय छिंदवाड़ा से हटाकर पुन: बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में सम्मिलित कर दिए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब छात्रों को एडमिशन, परीक्षा सहित अन्य कार्यों को लेकर किसी प्रकार की पेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया गया कि कांग्रेस सरकार के प्रदेश में सत्ता में आने के बाद बैतूल जिले के महाविद्यालय को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया था। शुरुआत में सरकार के इस निर्णय का छात्रों द्वारा तीखा विरोध दर्ज कराया गया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय होने से परीक्षा एवं एडमिशन प्रक्रिया के दौरान जब छात्रों को परेशानियां बढऩे लगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र हित में प्रदर्शन शुरू किए गए। क्रमबद्ध तरीके से अपनी मांग शासन एवं प्रशासन के समक्ष रखी गई। पिछले तीन-चार सालों से लगातार छात्र बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से कॉलेज को जोडऩे की मांग करते रहे। आखिरकार सरकार ने छात्रों की सुन ली और जिले के समस्त महाविद्यालयों को छिंदवाड़ा से हटाकर वापस बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से जोडऩे का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है। इस अवसर पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के एक्जीक्यूटिव कौंसिल मेंबर व विदेश विभाग में राजभाषा सलाहकार प्रवीण गुगनानी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह, शिक्षा मंत्री मोहन यादव व समूचे प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।

छात्र होते थे परेशान

एबीवीपी छात्र नेता अंकित हरोड़े ने बताया कि यूनिवर्सिटी बदलते ही छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यूनिवर्सिटी छात्रों से फीस अधिक वसूलती थी। छात्रों को परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए कम समय दिया था और फिर लेट फीस अधिक वसूली जाती थी। कोई निर्देश अचानक से आ जाते थे। जिससे बाद में सुधार को लेकर छात्र को समय नहीं मिलता था। मॉर्कसीट आने में भी काफी समय लगता था। छात्रों को छिंदवाड़ा जाने-आने के साधन भी कम ही थे। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर छात्रों के छोटे-छोटे काम तक नहीं होते थे। छात्र काफी परेशान होते थे। खेल गतिविधि भी नहीं होती थी।

कॉलेज स्तर से सीएम तक लगाई गुहार

छात्रनेता अंकित ने बताया कि यूनिवर्सिटी बदलने को लेकर कॉलेज स्तर से लेकर सीएम तक से गुहार लगाई। उन्होंने ने बताया सबसे पहले संकाय स्तर से ज्ञापन दिया। इसके बाद प्राचार्य को ज्ञापन दिया। तहसीलदार,एसडीएम,कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर कॉलेज बंद सडक़ पर उग्र प्रदर्शन किया। अभी जिले में आए सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी हेलीपेड पर ज्ञापन दिया गया था। यूनिवर्सिटी बदलने से छात्रों में उत्साह का माहौल है।

Now students will not have trouble, again the colleges of the district,Now students will not have trouble, again the colleges of the district