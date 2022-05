अब दिलों से होगी बात

इशारों से चलेगी जीवन की गाड़ी,मूक बधिर दंपत्ति ने लिए सात फेरे

अधिकारियों ने संभाली अनाथ यशोदा की बारात।

स्वाधार गृह में संपन्न हुआ विवाह

स्वाधार गृह में हुई शादी।

Published: May 03, 2022 09:06:48 pm



सारनी। स्वाधार गृह में मंगलवार को एक अलग ही नजारा था। वक्त था अनाथ और मूकबधिर बेटी की शादी का। एक तरफ तो शादी की खुशी थी तो दूसरी अनाथ यशोदा के जाने का दुख। संस्था में आकर अधिकारियों ने अनाथ बेटी के घराती का फर्ज निभाया। स्वाधार गृह में ही पिछले छह वर्ष से रहने वाली यशोदा का बड़े ही धूमधाम से विवाह मूकबधिर युवक से ही रचाया। यह अनूठा विवाह देखकर सभी की आंखें भर आई। मूकबधिर दंपत्ति ने अग्रि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए। मूकबधिर दंपत्ति के जीवन की यह गाड़ी अब इशारों से चलेगी।

ग्राम भारती स्वाधार ग्रह शोभापुर कॉलोनी में 2016 से निवासरत मुन्नी उर्फ यशोदा नायक और संजय बंजारा निवासी कीरपुरा बाबई जिला होशंगाबाद का मंगलवार को स्वाधार गृह में विवाह संपन्न हुआ। वरमाला कार्यक्रम स्वाधार ग्रह में मंगलाष्टक के साथ हर्षोल्लास के साथ स्वाधार ग्रह के संमीप काली माई मंदिर में भांवर हुए। संस्था की वार्डन लीला पिपले द्वारा कन्यादान किया गया। विवाह कार्यक्रम में एसडीओपी सारनी रोशन जैन, टीआई सारनी रत्नाकर हिंगवे, डब्ल्यूसीएल पाथाखेड़ा मुख्य महाप्रबंधक मिसेस अनन्या कुंडू, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बैतूल संजय जैन,रामा गारवे , रश्मि अकोदिया सारनी परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, थाना सारनी से पूनम तिवारी आदि उपस्थित हुए। सभी ने मूक बधिर वर वधु को सप्रेम भेंट देकर आशीर्वाद प्रदान किया गया। संस्था अध्यक्ष भारती अग्रवाल, नंदा सोनी,ज्योति बागड़े, सुनीता सोलंकी और संस्था केसमस्त कार्यकर्ता ने घराती और बराती का स्वागत किया। भोजन कार्यक्रम संपन्न कराया।

यशोरा की आंख नहीं रुक रहे थे आंसू

यशोदा का कहना है कि वह स्वाधार गृह में रह रही थी और मूकबधिर थी। जिससे कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी शादी होगी। संस्था के प्रयासों से मेरी शादी संभव हो सकी। संस्था में उसे परिवार जैसा माहौल मिला। यह सब याद करके यशोदा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यशोदा की बिदाई के समय सभी की आंखों से आंसू निकल आए। ससुराल पक्ष के लोगों ढांढस बंधाया और कहा कि यशोदा की चिंता न करें। यशोदा अब हमारी बेटी है। सप्रेम भेंट की राशि और गिफ्ट में दी गई सामग्री ससुराल पक्ष को दी गई।

now will talk with hearts