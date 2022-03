प्रदेश भर के अधिकारी और कर्मचारी हक के लिए कर रहे संघर्ष

अधिकारियों और कर्मचारियों ने मांगी पुरानी पेंशन

सिर पर कागज की टोपी लगाकर निकाली रैली।



बैतूल। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रविवार को जिला मुख्यालय पर अधिकारी, कर्मचारियों ने विशाल रैली निकाली और कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार प्रभात मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2005 से बंद मध्यप्रदेश के समस्त पुरानी पेंशन विहीन अधिकारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। साथ ही नवीन शैक्षणिक संवर्ग में पेंशन ग्रेज्युटी, क्रमोन्नति व अन्य लाभ के लिए वरिष्ठता प्रथम नियुक्त दिनांक से मान्य किए जाने की भी मांग की है।

पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि सरनेकर ने बताया कि मध्यप्रदेश में एनपीएस के दायरे में 8 लाख से अधिक कर्मचारी है, जो कि अपनी मूलभूत मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस समय आंदोलनरत है और इनकी मुख्य मांग विधानसभा तक पहुंच चुकी है। पुरानी पेंशन की जगह पर बाजार आधारित न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस जारी की है, जिसके विरोध में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर प्रांतीय आह्वान पर 52 जिलों में शनिवार को एक साथ रैली निकाली गई। इसी के तहत बैतूल जिला मुख्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली के संयुक्त जिला सयोंजक रमेश बारस्कर, अध्यक्ष रवि सरनेकर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भीमराव, राजेंद्र कटारे के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी चौक से रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए लल्ली चौक पहुंची। इस दौरान यहां प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।--

