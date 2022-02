पढ़ें, दिन में तीन बार बदल रहे तेल के दाम, दस दिनों में 250 रूपए तक का आया उछाल

खाद्य तेलों के दिन में तीन बार दाम बदलने के कारण तेल की कीमतों में जबदस्त उछाल बना हुआ है। १५ लीटर तेल की केन के दाम बीते दस दिनों में २५० रुपए तक बढ़ गए हैं और रोजाना बढ़ोत्तरी जारी है। इससे महिलाओं की रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है।

बैतूल। खाद्य तेलों के दिन में तीन बार दाम बदलने के कारण तेल की कीमतों में जबदस्त उछाल बना हुआ है। १५ लीटर तेल की केन के दाम बीते दस दिनों में २५० रुपए तक बढ़ गए हैं और रोजाना बढ़ोत्तरी जारी है। इससे महिलाओं की रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछाल आने से तेल और महंगा हो गया है। कोरोना के बाद तेल के दाम एक बार फिर रिकार्ड बनाने में तूल गए हैं। सोयाबीन और फल्ली तेल की कीमते आसमान छू रही है।

तीन बार बदल रहे दाम

तेल व्यापारियों के मुताबिक तेल के दाम तीन में तीन बार बदल रहे हैं। यह बढ़ोत्तरी से दो से तीन रूपए तक की हो रही है। यूक्रेन संकट की वजह से फल्ली, पामोलिन और सोयाबीन तेल सहित अन्य में लगातार वृद्धि जारी है। बीते दसे दिनों में सोयाबीन तेल के दाम २०० से २५० रुपए तक प्रति १५ लीटर केन के बढ़ गए हैं। इन सबके पीछे प्रमुख कारण सनफ्लावर तेल है जिसके बड़े निर्यातक रूस और यूक्रेन ने दोनों देशों ने सनफ्लावर तेल को सीपमेंट रोक दिए हैं जिस वजह से भारतीय बाजार में लगातार सनफ्लावर में उछाल बना हुआ है।

रिकॉर्ड महंगाई की तरफ जा रहे तेल के दाम

तेल व्यापारियों के मुताबिक पिछले एक माह में तेल के दामों में 350 रूपए प्रति टिन की तेजी आई हुई है। एक माह पहले सोयाबीन तेल की कीमत 2200 रूपए टिन की रेंज में चल रही थी, जो 2480 से 2500 रूपए प्रत्येक टीन पर वर्तमान में पहुंच चुकी है। सोयाबीन के साथ-साथ फल्ली तेल सनफ्लावर में उछाल बना हुआ है। फल्ली तेल में 2200 से 2250 रूपए की रेंज में आता था जो अब 2530 से 2550 रूपए प्रति टीन पर पहुंच गया है। तेलों की महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है। मार्च में त्यौहारों की शुरूआत होनी है, यदि तेलों के भाव इसी तरह ऊंचे रहे तो लोगों को त्यौहार में महंगाई का सामना करना पड़ेगा।

छोटे व्यवसायियों का कारोबार चलाना हुआ मुश्किल

तेल महंगा होने की मार सबसे ज्यादा रेस्टारेंट संचालक, कैटरिंग, होटल वालों पर पड़ रही है, क्योंकि इनके लिए व्यवसाय चलाना मुश्किल हो रहा है। खासकर रेस्टारेंट संचालक तेल की बढ़ती कीमतों के कारण खासे परेशान है। खाद्य चीजों के दाम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए जैसे-तैसे कर व्यवसाय चलाना पड़ रहा है। वहीं तेल की कीमतों के कारण महिलाअेां की रसोई का बजट भी बड़बड़ा गया है। तेल के इस्तेमाल को लेकर काफी एतिहात बरतना पड़ रही है।

Expensive oil also messed up the kitchen budget