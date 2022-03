आनंदपुर में श्रीसदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय की दूसरी मंजिल से गिरकर बैतूल के वृद्ध की मौत

आनंदपुर के श्रीसदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए बैतूल के एक वृद्ध की चिकित्सालय की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। संस्था से मिली जानकारी के अनुसार 24 मार्च को बैतूल जिले के ससाबड, तहसील आमला से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मरीजों को लाया गया था।

बैतूल। आनंदपुर के श्रीसदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए बैतूल के एक वृद्ध की चिकित्सालय की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। संस्था से मिली जानकारी के अनुसार 24 मार्च को बैतूल जिले के ससाबड, तहसील आमला से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मरीजों को लाया गया था। इन मरीजों का ऑपरेशन 25 मार्च की सुबह होना था, लेकिन सुबह करीब 5 बजे 79 वर्षीय युवराज सिंह देवड़े की संस्था के नेत्र वार्ड नंबर 8 के शौचालय की खिडक़ी से गिरकर मौत हो गई। वहीं, थाना प्रभारी गौरव बाजपेयी ने बताया कि सदगुरुनगर अस्पताल में बैतूल जिले के एक बुजुर्ग की शौचालय की खिड़की से गिरने के कारण मौत हो गई है। मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया है। सुबह 8 बजे संस्था की सूचना मिलने पर मर्ग कायम किया गया था।

धाराखोह नदी के बैराज में डूबने से व्यक्ति की हुई मौत

घोड़ाडोंगरी। नगर के बाजारढाना में धाराखोह नदी के बैराज में शुक्रवार को डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर घोड़ाडोंगरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घोड़ाडोंगरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पांढरा गांव निवासी डिमु इवने 50 वर्ष निवासी पांढरा का शव बाजारढाना में धाराखोह नदी के बैराज में मिला है। संभावना जताई जा रही है कि वह शराब के नशे में घोड़ाडोंगरी से पांढरा जा रहा था। इसी दौरान बैराज से उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। डेमो घोड़ाडोंगरी बस स्टैंड पर आटा चक्की चलाता था। रोजाना वह पांढरा से घोड़ाडोंगरी आना-जाना करता था। अक्सर शाम को व शराब पीकर ही घर जाता था संभावना जताई जा रही है कि कल भी वह शराब पीकर जा रहा था। इसी दौरान बैराज के उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी नेपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि डिमु इवने घोड़ाडोंगरी से पांढरा जा रहा था। बैराज पर उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। जिससे कि उसकी मौत हो गई।

Old man dies after falling from second floor of hospital