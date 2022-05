एक गांव ऐसा भी पूरे गांव ने संभाली बिटियां के विवाह की जिम्मेदारी

मजदूर की बेटी के लिए जुटाई राशि।







बैतूल। ग्रामीणों ने एक गरीब बेटी के विवाह के लिए सहयोग राशि जुटाकर एक मिशाल कायम की है। मुख्यालय से लगभग सात किमी दूर खेड़ली भैंसदेही में मजदूर की बेटी के लिए ग्रामीणों ने राशि जमाकर विवाह कराया। शादी की अन्य जिम्मेदारी भी ग्रामीणों ने उठाई। शादी में वर्तमान और पूर्व विधायक भी पहुंचे।

खेड़ली भैंसदेही निवासी कांता प्रसाद गंगारे की बड़ी बेटी राखी का विवाह ग्राम ससाबड़ निवासी युवक से हुआ। बेटी का विवाह तय होने के बाद से ही कांता प्रसाद को चिंता सताने लगी थी। कांता प्रसाद की हालत से पूरा गांव वाकिफ है। जब राखी की शादी जुडऩे की जानकारी ग्रामवासियों को मिली तो एक के बाद एक सभी सहयोग के लिए जुटने लगे। गांव के राजेश निर्मले ने बताया कांता प्रसाद गंगारे की सुपुत्री के विवाह के लिए आर्थिक सहायता राशि जमा की। जिसमें ग्राम के सभी युवा साथियों और बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस शुभ कार्य के लिए समाज के अध्यक्ष रेवती प्रसाद सरले, नीतू पटेल बाजपुर, जयप्रकाश सरले देवगांव आदि ने 71 हजार से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई। इधर गांव में भी किसी ने अनाज तो किसी ने टेण्ट की व्यवस्था संभाली। पूरे गांव ने बारात की अगुवाई की। ग्रामीणों की इस एकजुटता के चलते ही धूमधाम से बेटी की बिदाई हुई।

विधायक भी पहुंचे

पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल को भी जब ग्रामवासियों ने मिलकर एक गरीब परिवार की बेटी की शादी किए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जानकारी मिलते ही परिवार को विवाह के लिए पांच हजार रुपए सहयोग राशि भेंट की। वहीं बैतूल विधायक निलय विनोद डागा भी विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए और 10 हजार रुपए की सहायता दी।

