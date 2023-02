डॉक्टरों की दो घंटे की हड़ताल से मरीज हुए परेशान

अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन

मांग नहीं मानी तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल।

डॉक्टरों ने गेट पर बैठकर किया प्रदर्शन।

इमरजेंसी डॉक्टर के पास लगी भीड़।

इलाज के लिए डॉक्टर की राह ताकते मरीज।

