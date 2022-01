जेएच कॉलेज में बन रहे शौचालय और यूरिनल को लेकर पड़ोस में ही रहने वाले लोगों ने आपत्ति जताई है। जेएच कॉलेज के पास अवस्थी कॉलोनी व संजय कॉलोनी निवासी कृष्णा ठाकुर, फूलवती बामलिया, हेमलता आदि ने बताया महाविद्यालय परिसर में जो शौचालय व यूरिनल का निर्माण किया जा यह बड़ा है।कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभिषेक पंवार के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव के नाम जेएच कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन प

कॉलेज में बन रहे शौचालय पर लोगों ने जताई आपत्ति

शौचालय का निर्माण नहीं करने की मांग।

फोटो। कॉलेज द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा रहा है।

जेएच कॉलेज के पास अवस्थी कॉलोनी व संजय कॉलोनी निवासी कृष्णा ठाकुर, फूलवती बामलिया, हेमलता आदि ने बताया महाविद्यालय परिसर में जो शौचालय व यूरिनल का निर्माण किया जा यह बड़ा है। वेंटिलेटरों की दिशा है वह कालोनी की तरफ है। घर परिवार के सदस्य बैठते-उठते है। परिवार में सामाजिक, धार्मिक आयोजन होते रहते हंै। शौचालय बनने से आसपास का वातावरण न सिर्फ दूषित होगा बल्कि लोगों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस सडक़ के किनारे यह निर्माण हो रहा है इस मार्ग से संजय कालोनी, विनोबा वार्ड, विवेकानंद वार्ड, हमलापुर के रहवासियों का आना जाना रहता है। स्कूली बच्चे, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी इसी मार्ग से गुजरना पड़ता। निर्माण ही सही जगह पर नहीं हो रहा है। कालोनी के लोगों का कहना है शौचालय का स्थान नहीं बदला तो इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की जाएगी।एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद भी सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा तय नही कर पाई है। छात्र नेताओं ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्र हित में जल्द निर्णय नहीं लेने की स्थिति में एनएसयूआई संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेगा। प्राचार्य को सौंपे ज्ञापन में एनएसयूआई ने उल्लेख किया कि जिले में तीसरी लहर एक बार फिर से दस्तक दे रही है और भयानक स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति मे पुनः पूर्व के वर्षो की भांति अत्यंत मानव त्रासदी की संभावना प्रबल हो चुकी है, बैतूल में कोरोना संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हो रही है। छात्र संगठन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगृत रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री से पुनः ऑनलाइन क्लास व ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की।

