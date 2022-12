बाइपोलर और सिजोफ्रेनिया बीमारी के शिकार हो रहे लोग

बीमारी की वजह से अब तक जिले में २६८ लोग कर चुके आत्महत्या।

जिला अस्पताल के मन कक्ष में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या।

अस्पताल में मौजूद मन कक्ष।

People suffering from bipolar and schizophrenia,People suffering from bipolar and schizophrenia