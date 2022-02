तीन गांवों की नलजल की बिजली काटी,ग्रामीण पानी के लिए परेशान

पंचायत का कहना अधिक दिया बिल।

बैतूल। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तीन गांव में नलजल योजना की बिजली काट दिए जाने से ग्रामीणों को पानी के लिए खासा परेशान होना पड़ रहा है। ग्राम रौंधा के ग्रामीण तो एक ही हैंडपंप के भरोसे हैं। सुबह से हैंडपंप पर पानी के लिए लाइन लग रही है। बिल की अधिक राशि आने से पंचायत ने भी राशि भरने से हाथ खड़े कर दिए हैं।

सांइखंडारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत रौंधा,खापा और सांइखंडारा गांव में नलजल योजना की बिजली काट दी गई है। इस वजह से नल नहीं आने से ग्रामीणा खासे परेशान है। पिछले चार दिनों से पानी की भारी किल्लत हो रही है। ग्राम रौंधा में नलजल योजना का एक माह का बिल ३८ हजार, सांइखंडारा में ७४ हजार और खापा में ३४ हजार रुपए बिजली बिल दिया है।

सरपंच पति रामकिशोर धुर्वे ने बताया नलजल योजना की बिजली काट दी है। इस वजह से पानी की सप्लाई गांव में नहीं हो रही है। विद्युत कंपनी ने ग्राम रौंधा में ३८ हजार, सांईखंडारा में ३८ और खापा में ३४ हजार रुपए बिजली बिल दिया है। ग्राम रौंधा में पहले जीरों यूनिट का बिल दिया था। अब अचानक ३८ हजार रुपए का बिल दे दिया है। इतना बिल नहीं भर पा रहे हैं। विद्युत कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बिल भरने पर ही बिजली शुरु हो पाएगी। धुर्वे ने बताया इस संबंध में जनपद सीइओ से भी चर्चा की है। उन्होंने बिल की वसूली करके ही बिल भरने के लिए कहा हैं। जिससे ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं।

एक हैंडपंप के भरोसे पूरा गांव

ग्रामीण रमेश गुजरे ने बताया गांव में एक ही हैंडपंप है,जो कि चालू हालत में हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए खासा परेशान होना पड़ रहा है। गांव में सभी मजदूर वर्ग हैं। सुबह से हैंडपंप पर लाइन लग रही है,तब पानी मिलता है। शाम को फिर लाइन लग जाती है। अभी पानी के ये हालत है तो फिर गर्मी में गांव छोडऩे ने की नौबत आ सकती है।

पानी का मांगते हैं पैसा

वही गांव की महिला मनीता ने बताया कि वे हैंडपंप से पानी ला रहे हैं। नल-जल योजना के तहत घर पर नल लगा हैं,लेकिन पंचायत द्वारा इसका पैसा मांगा जाता है। जिससे पानी नहीं भरते हैं। पिछले डेढ़ माह से नल नहीं आ रहा है। पंचायत पानी का हर महीने सौ रुपए मांगती है। यह राशि भी हम नहीं दे पाते हैं।

Power cut of tap water of three villages, troubled for rural water