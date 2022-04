पढ़ें, नपा उपभोक्ता प्रभार 15 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी

शहरवासियों को अब जलशुल्क सहित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं पर अतिरिक्त कर देना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास के संयुक्त संचालक ने समस्त नगरपालिकाओं को उपभोक्ता प्रभार में १५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

बैतूल। शहरवासियों को अब जलशुल्क सहित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं पर अतिरिक्त कर देना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास के संयुक्त संचालक ने समस्त नगरपालिकाओं को उपभोक्ता प्रभार में १५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नगरपालिका को उपभोक्ता प्रभार की बढ़ी हुई नई दरों को १५ दिन में लागू करना होगा। जिसके चलते नगरपालिका ने जलशुक्ल सहित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं में शुल्क बढ़ाए जाने की तैयारी कर ली है। बताया गया कि मई माह से शहरी क्षेत्र में बढ़ी हुई दरें नगरपालिका लागू कर सकती है। उपभोक्ता प्रभार में वृद्धि होने से शहरवासियों को अब टैक्स बढ़कर देना होगा।

जलशुल्क में पंद्रह रुपए तक की बढ़ोत्तरी तय

नगरपालिका ने संयुक्त संचालक के निर्देश पर उपभोक्ता प्रभार में दरें बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि जलशुल्क में १५ रुपए प्रति माह तक की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। वर्तमान में नगरपालिका प्रति माह जलशुल्क का १०० रुपए वसूल कर रही है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं एवं विध्वंस की दरों में वृद्धि की जा सकती है। वैसे देखा जाए तो जलशुल्क की दरें विगत चार-पांच सालों से यथावत है। जबकि जलशुल्क सप्लाई करने पर नगरपालिका को सालाना करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा है। जिस वजह से जलशुल्क की दरें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

पूर्व जारी हुए थे आदेश जिन्हें स्थगित कर दिया था

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अप्रेल २०२१ को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र नगरपालिका नियम के अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार की दरों में वृद्धि करने के आदेश जारी किए थे। चूंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा था इसलिए विरोध के चलते इस आदेश को स्थगित करना पड़ गया था लेकिन अब संयुक्त संचालक द्वारा पुन: प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओ को आदेश जारी कर उपभोक्ता प्रभार की दरों में १५ फीसदी की बढ़ोत्तरी किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

दरे लागू करने दिया पंद्रह दिन का समय

नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक ने नगपालिका को उपभोक्ता प्रभार की नई दरें लागू किए जाने के लिए महज १५ दिन का समय दिया है। पंद्रह दिन में दरें लागू कर अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद नगरपालिका ने उपभोक्ता प्रभार के अंतर्गत आने वाले जलप्रदाय, मल-जल तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं में १५ प्रतिशत की वृद्धि की है। यह दरें मई माह से नगरपालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में लागू करने की बात कहीं जा रही है। इस महंगाई में टैक्स के बढऩे से उपभोक्ताओं पर सीधे बोझ बढऩा माना जा रहा है।

शहर के पेयजल और सफाई व्यवस्था पर होगा है करोड़ों खर्च

देखा जाए तो नगरपालिका हर साल शहर की पेयजल सप्लाई व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च करती है लेकिन नगरपालिका को टैक्स से सालाना उतनी आमदनी नहीं हो पाती है। जिसके कारण पेयजल सप्लाई एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। इस व्यवस्था में बदलाव आने के लिए ही उपभोक्ता प्रभार की दरों में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि शहरवासियों को बेहतर सर्विस दी जा सके। शुल्क की दरें भी कमर्शियल और रहवासी क्षेत्रों में अलग-अलग निर्धारित की जाएगी।

इनका कहना

- नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक के आदेश है कि उपभोक्ता प्रभार में १५ प्रतिशत की वृद्धि की जाए। हमारे द्वारा जलशुल्क एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवाओं में वृद्धि की जा रही है। संभवत: मई माह से नई दरों को लागू कर दिया जाएगा।

- अक्षत बुंदेला, सीएमओ नगरपालिका बैतूल।

Rates will increase on sanitation and drinking water supply