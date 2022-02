जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से की मुलाकात, यह है मामला

मेंढा डैम की ऊंचाई बढ़ी तो सिंचाई का रकबा होगा दस हजार हैक्टेयर

अभी ५८०० हैक्टेयर जमीन है प्रस्तावित।

डैम की ऊंचाई बढ़ाने जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से की चर्चा।



बैतूल। भैंसदेही ब्लॉक के अंतर्गत बन रहे गढ़ा डैम से सिंचाई का प्रस्तावित रकबा ५८०० हैक्टेयर है। डैम की ऊंचाई बढ़ती है तो यह रकबा दस हजार हैक्टेयर से भी अधिक हो जाएगा। डैम की ऊंचाई बढ़ाने क्षेत्र के किसान मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग को देखते हुए जिले के जनप्रतिनिधियों ने जल संसाधन मंत्री से चर्चा की है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मामले में सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है।

मुलाकात के दौरान विधायक ,पूर्व सांसद ने जल संसाधन मंत्री से बैतूल जिले के भैसदेही ब्लाक में बनने वाले मेंढा डैम की ऊंचाई बढ़ाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बताया गया कि क्षेत्र के किसानों के द्वारा इसकी लगातार मांग की जा रही है। जल संसाधन मंत्री को बताया गया कि वर्तमान में मेंढा डैम से 5800 हैक्टेयर जमीन सिंचाई प्रस्तावित है। डैम की ऊंचाई बढ़ाने के बाद 4500 हैक्टेयर रकबा सिंचाई के लिए बढ़ जाएगा। इस तरह कुल 10300 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। डैम की ऊंचाई बढ़ाने में बहुत कम जमीन डूब में आएगी। साथ ही लागत में भी कम बढ़ोतरी होगी।

२० प्रतिशत कम बन रहा मुआवजा

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात के दौरान विधायक डा.योगेश पंडाग्रे और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल ब्लाक में बनने वाले गढ़ा डैम के डूब प्रभावित किसानों को विशेष पैकेज देने के मुद्दे पर भी चर्चा की। वर्तमान में किसानों को दिया जा रहा मुआवजा बाजार मूल्य से काफी कम है। कांग्रेस सरकार के समय में गाइड लाइन में 20 प्रतिशत कमी करने से मुआवजा कम बन रहा है। इस बात को लेकर डूब प्रभावित किसानो में भी आक्रोश है। दोनों ही मामले में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभागीय बैठक में इस मामले में अनुमोदन कर मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजेंगे।

