कॉलेज छात्रा ने मुख्यमंत्री से किए सवाल, क्या है ये सवाल

सीएम से जेएच कॉलेज की छात्रा ने पूछा परीक्षा में गोल्ड मेडल कैसे मिला

कलेक्टर कार्यालय के एनआइसी में युवा संवाद कार्यक्रम संपन्न







बैतूल। मुख्यमंत्री की वर्चुअल युवा संसद कार्यक्रम में जेएच कॉलेज के छात्रों ने भी सवाल जवाब किए। जिसमें बैतूल जेएच कॉलेज से कृतिका चौरसिया ने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री आपने परीक्षा में गोल्ड मैडल कैसे प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आत्मविश्वास, एकाग्रचित होकर अध्ययन किया था। जेएच कॉलेज बैतूल के पीएचडी के छात्र शोभाराम पाटिल ने प्रश्न किया कि कृषि में कैसे मध्यप्रदेश उन्नति करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्यप्रदेश के किसान कठिन परिश्रम करते हैं और उन्हें मध्यप्रदेश सरकार का सक्रिय सहयोग है। जिसके चलते गेहूं के उत्पादन में मध्यप्रदेश पंजाब से भी आगे निकल गया है।

कलेक्टोरेट के एनआइसी में बुधवार को राज्य स्तरीय युवा संवाद वर्चुअल कार्यक्रम मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, अपर आयुक्त शैलेंद्र सिंह, आयुक्त दीपक सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम एक बजे से दोपहर 3.15 बजे तक ऑनलाइन हुआ।

एनएसएस के जिला संगठक डॉ. सुखदेव डोंगरे, प्रो. मनोज कुमार घोरसे, प्रो. कृष्णा भोसर, प्रो. विनोद कुमार अड़लक के अलावा जेएच कॉलेज बैतूल से 10 विद्यार्थी, शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल से 11 छात्राएं शामिल हुए।

स्वच्छता और सौर ऊर्जा को लेकर भी सवाल

मुख्यमंत्री से अन्य जिलों के छात्रों ने भी स्वच्छता, सौर ऊर्जा, योग, नई शिक्षा नीति पर प्रश्न पूछे, जिसके उत्तर मुख्यमंत्री ने दिए। एनआइसी बैतूल में जिला युवा संवाद कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं में संजय उईके, योगेश्वर पहाड़े, रिया घिडोडे, लक्षिता सातपुते, बालकिशोर अमरूते, नीलम पंद्राम, प्रिया भलावी, आरती लाक्षीवार, रानी लोखण्ंडे, रानी खवसे, साक्षी मन्नासे, भूषण भावसार, नितेश अमरूते, रोशनी सातपुते, शिवानी अतुलकर, ललिता पाण्डे ने उपस्थित होकर मुख्यमत्री के ऑनलाइन युवा संवाद कार्यक्रम में मार्गदर्शन एवं लाभ प्राप्त किया।

