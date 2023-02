एक दिन में राजू की गाय ने दिया १८.४४ लीटर दूध, मिला प्रथम स्थान

भारतीय नस्ल की दुधारू गायों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजू यादव की गाय ने प्राप्त किया है। राजू की गाय ने प्रतिदिन औसत १८.४४ लीटर दूध दिया।

Raju's cow gave 18.44 liters of milk in a day, got first place