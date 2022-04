पढ़ें, कांग्रेस ने रसोई गैस, बाइक, कार पर फूलमाला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि

जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को बढ़ते रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल एवं बिजली बिलों के दामों के खिलाफ जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में सम्पूर्ण जिले में विरोध प्रदर्शन किया।

बैतूल। जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को बढ़ते रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल एवं बिजली बिलों के दामों के खिलाफ जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में सम्पूर्ण जिले में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसजनों ने बैतूल शहर में जय प्रकाश चौक पर रसोई गैस, बाइक एवं कार पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देकर केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार को जमकर कोसा एवं बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की।

विरोध प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि देश में प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से आमजन त्रस्त है। इसके विरोध स्वरूप पूरे देशभर में कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी गैस एवं रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से पूरे देश में महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। केंद्र सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में आमजन का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने से आमजन में रोष है। उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई कम नही होगी, कांग्रेस जिले भर में हमेशा जनता के पक्ष में आंदोलन करती रहेगी।

कांग्रेस ने 70 साल में जो नहीं किया,भाजपा ने 7 साल में कर दिखाया

सेवादल जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिससे आमजन को जीवन व्यतीत करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कांग्रेस ने 70 साल में जो नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर 7 साल में कर दिखाया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश भाटिया, प्रदेश सचिव समीर खान, धीरू शर्मा, सुनिल जेधे, मोनिका निरापुरे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोनू बड़ोनिया, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने भी जनसभा को संबोधित किया।

Demonstration of Congress took place in the entire district in protest against rising inflation