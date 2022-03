पढ़ें, बंधक प्लाट बेचने के मामले में कॉलोनाइजर पर एफआईआर

रानीपुर रोड स्थित अष्टविनायक कॉलोनी के कॉलोनाइजर के विरूद्ध आखिरकार कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। पिछले कई सालों से कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण परेशान होकर कॉलोनाइजर के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे थे।

बैतूल। रानीपुर रोड स्थित अष्टविनायक कॉलोनी के कॉलोनाइजर के विरूद्ध आखिरकार कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। पिछले कई सालों से कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण परेशान होकर कॉलोनाइजर के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर नगरपालिका द्वारा कोतवाली में कॉलोनाइजर विवेक रंजन दुबे के विरूद्ध भदावि अधिनियम १८६० की धारा ४०६ के तहत मामला दर्ज किया गया है। विवेक वर्तमान में जबलपुर में निवासरत बताया जाता है। नगरपालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि अष्टविनायक कॉलोनी के कुल ११ प्लाट बंधक रखे गए थे। इनमें से ९ प्लाटो को कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य किए जाने के बाद मुक्त करा लिया गया था, लेकिन कॉलोनी में कुछ विकास कार्य अधूरे रह गए थे जिसके कारण २ प्लाट बंधक रखे हुए थे। कॉलोनाइजर द्वारा चोरी-छुपे बंधक प्लाटो को भी बेच दिया गया। मामले में शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच कर एफआईआर के आदेश जारी किए थे।

अवैध कॉलोनियों के सर्वे में अधिकारियों की लापरवाही

बैतूल। अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध कार्रवाई को लेकर राजस्व अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर अमनबीर ङ्क्षसह बैंस को दोबारा रिमाइंडर लेटर लिखना पड़ रहा है। कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध कॉलोनियों के संबंध में जितने खसरे और शिकायतें दर्ज हैं उनकी शतप्रतिशत जांच कर अवैध कॉलोनी पाए जाने पर विधि अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय हो कि ८ मार्च को हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के मामलों में एक सप्ताह के अंदर परीक्षण कर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम सूचना पत्र जारी करना, परिवाद, प्रबंधन में लेना, पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने जैसी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा कलेक्टर के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि कलेक्टर को दोबारा से रिमाइंडर जारी करना पड़ा।

कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाने के बाद भी राजस्व अधिकारियों द्वारा मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। कलेक्टर द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला परियोजना अधिकारी को एक रिमाइंडर पत्र लिखा गया है जिसमें उन्हें पुन: निर्देशित किया गया है कि जो खसरा आपको पूर्व में प्रदाय किए गए थे उनकी शतप्रतिशत जांच कराकर अवैध कॉलोनी पाए जाने पर विधि अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही यदि किसी स्थल पर अवैध कॉलोनी विकसित होती पाई जाती है तो उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई कर सूचित करें। यदि कॉलोनाइजर द्वारा गंभीर अनियमितता किया जाना पाया जाता है तो संबंधित कॉलोनाइजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।

