पढ़े बैलगाड़ी में कैसा है यह पुस्तकालय

बैतूल। स्कूल में एक मात्र शिक्षिका और पुस्तक बांटना अनिवार्य होने से शिक्षिका ने बैलगाड़ी को ही पुस्तकालय बना दिया। बैलगाड़ी में पुस्तकें रखकर बच्चों को बांटने के लिए गांव में निकल गई। शिक्षिका ने बच्चे को थाली बजाने भी लगाया। जिससे कि बैलगाड़ी के पहुंचने पर बच्चे पुस्तक लेने बाहर आ सके। शिक्षिका के इस नवचार की ग्रामीण सराहना कर रहे हैं।

रामजीढाना प्राथमिक शाला की प्रधानपाठिका कमला दवंडे ने बताया स्कूल में ८७ बच्चे है और तीन शिक्षक है। एक शिक्षक अधीक्षक बन गए हैं और एक अन्य शिक्षिका के घर कोरोना पॉजिटिव होने से वह छुट्टी पर है। बच्चों को पुस्तकें बांटना अनिवार्य था और अकेली शिक्षिका होने से परेशानी हो रही थी। गांव के ही एक बुजुर्ग से बैलगाड़ी ली और पूरी पुस्तकें इसमें रखी। बैलगाड़ी को ही पुस्तकालय बना दिया। बैलगाड़ी पर ही हमारा घर हमारा विद्यालय का बैनर लगाया। एक बच्चा थाली बजाते हुए घरों के सामने पहुंचा। बैलगाड़ी भी घर के सामने पहुंची और छात्रों को पुस्तकों का वितरण किया। शिक्षिका ने बताया कोरोना के चलते एट-ग्रेट पुस्तक बांटी जा रही है। जिसमें सभी विषय शामिल है। मार्च माह में यह पुस्तक जमा होगी। इसी के आधार पर छात्रों का परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। शिक्षिका के इस अनूठे प्रयास की गांव के लोगों ने भी प्रशंसा की।

बैलगाड़ी से पुस्तकें बांटना अनूठा

ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षिका ने अकेले होने पर भी काम बाधित नहीं होने दिया। कोरोना के चलते स्कूल बंद होने से बच्चों को भी स्कूल नहीं बुलाया है। शिक्षिका ने स्वयं ही बैलगाड़ी की व्यवस्था कर बच्चों को घर-घर जाकर पुस्तकें बांटी। शिक्षिका ने एक तरह से आज के समय में बैलगाड़ी से पुस्तकें बांटकर अनूठा कार्य किया है।

