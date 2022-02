पढ़ें, संदिग्ध पॉइजनिंग से कैसे हुई बहन की मौत,भाई गंभीर

भीमपुर ब्लॉक के ग्राम खैरा में भाई-बहन ने धोखे से संदिग्ध पॉइजनिंग पी लिया। जिसके बाद उल्टी होने से बहन की मौत हो गई। वही भाई का भीमपुर के अस्पताल मेंं इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा है। वही ग्रामीणों ने गांव का उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने पर नाराजगी जताई है और इलाज नहीं मिलने से बच्ची की मौत का आरोप लगाया है।

बैतूल। भीमपुर ब्लॉक के ग्राम खैरा में भाई-बहन ने धोखे से संदिग्ध पॉइजनिंग पी लिया। जिसके बाद उल्टी होने से बहन की मौत हो गई। वही भाई का भीमपुर के अस्पताल मेंं इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा है। वही ग्रामीणों ने गांव का उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने पर नाराजगी जताई है और इलाज नहीं मिलने से बच्ची की मौत का आरोप लगाया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिनोवेशन के चलते उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद है। चौपाल पर ही सीएचओ के द्वारा इलाज की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने झाड़-फूक कराने की भी बात कही है।

ग्राम पंचायत खैरा निवासी मानाजी बारस्कर, मोंगिलाल बारस्कर ने बताया कि गांव के संजू बारस्कर की साढ़े 3 साल की बेटी अर्चना और 5 साल के बेटे अक्षय को गुुरुवार उल्टी होने लगी। जिसके बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए भीमपुर पहुंचे। यहां पर इलाज के दौरान अर्चना की शुक्रवार सुबह चार बजे के लगभग मौत हो गई। अक्षय का इलाज किया जा रहा है। बीएमओ बृजेश यादव ने बताया कि संदिग्ध पॉइजनिंग की वजह से बच्चों को उल्टी हो रही थी। बच्ची की मौत हो गई है। भाई का इलाज किया जा रहा है। जांच के लिए सैंपल लिया है। इसे भोपाल भेजा जाएगा। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किस पॉइजनिंग की वजह से बच्ची की मौत हुई है।

गांव का उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद

ग्रामीण पंकज तुमड़ाम, कांसू बारस्कर, जितेंद्र अखण्डे, राजेश काजले, ओमप्रकाश आर्य का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारी भीमपुर और मोहटा से अप डाउन करते हैं। वे कई-कई दिनों तक अस्पताल नहीं खोलते हैं। इससे ग्रामीणों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। इलाज के अभाव में ही बच्ची मौत हो गई है।

रतनजोत के बीच खाने से सात बच्चे बीमार

- जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया।

बैतूल। जिला मुख्यालय १८ किमी दूर स्थित पाढर के समीपस्थ ग्राम मलसिवनी में रतनजोत के बीच खाने से सात बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को गंभीर हालत में इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल लगाया गया। जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जाते हैं। घटना को लेकर बताया गया कि ग्राम मलसिवनी में खेल-खेल के दौरान बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए थे। कुछ ही देर बाद बच्चों को जी मचलाने लगा और उल्टियां होने के साथ चक्कर आने लगे। बच्चों को उल्टी करता देख अभिभावक घबरा गए और तत्काल १०८ संजीवनी को फोन पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एबुंलेस ने बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आई। जहां सभी बच्चों को इलाज किया जा रहा है।

