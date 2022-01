पढ़े पत्थरबाजी में श्रीनगर में घायल जवान की कैसे हुई मौत

श्रीनगर के पंथा चौक में लगभग तीन वर्ष पहले पत्थरबाजी में घायल हुए झल्लार थाना क्षेत्र के ग्राम विजयग्राम निवासी एक जवान का सोमवार को निधन हो गया। जवान की अंत्येष्टि पूर्व अर्धसैनिक विचार मंच वेलयफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के सदस्यों ने तिरंगा ओढ़ाकर सम्मान के साथ मंगलवार को कराई।

बैतूल। श्रीनगर के पंथा चौक में लगभग तीन वर्ष पहले पत्थरबाजी में घायल हुए झल्लार थाना क्षेत्र के ग्राम विजयग्राम निवासी एक जवान का सोमवार को निधन हो गया। जवान की अंत्येष्टि पूर्व अर्धसैनिक विचार मंच वेलयफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के सदस्यों ने तिरंगा ओढ़ाकर सम्मान के साथ मंगलवार को कराई। अंत्येष्टि में क्षेत्र के विधायक धरमू सिंह सिरसाम और कांग्रेस नेता रामू टेकाम पहुंचे।

पूर्व अर्धसैनिक विचार मंच वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी उपाध्यक्ष जीत इंगले ने बताया विजयग्राम निवासी नीतू माहोड़े (३०) सीआरपीएफ में जवान था। लगभग तीन वर्ष पहले श्रीनगर के पंथा चौक में पत्थरबाजी में नीतू घायल हो गया था। उसके सीने में चोट आई थी। जम्मू में इलाज के बाद पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ। सीने में कभी भी तकलीफ होने लगती थी। जिसके बाद नीतू को असम की ३४ बटालियन में पदस्थ कर दिया है,यहां से फिर नीतू को एटीसी नागपुर में पदस्थ किया था। नीतू पिछले चार महीने से मेडिकल पर था। सीने में पत्थर की चोट लगने की वजह से तकलीफ होते रहती थी। सोमवार नीतू को फिर सीने में दर्द हुआ तो परिजन अमरावती के अस्पताल ले गए। यहां पर इलाज के दौरान नीतू का निधन हो गया। शाम को ही नीतू के शव को विजयग्राम लाया गया। मंगलवार को शव की अंत्येष्टि की गई। नीतू की शादी भी नहीं हुई थी। उसके पिता गुलाब मोहाड़े मजदूरी करते हैं। परिवार में दो छोटे भाई है। परिवार की जिम्मेदारी नीतू पर ही थी।

संगठन ने सम्मान से कराई अंत्येष्टि

पूर्व अर्धसैनिक विचार मंच वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी उपाध्यक्ष जीत इंगले ने बताया कि नीतू की अंत्येष्टि संगठन के माध्यम से सम्मान से कराई गई। संगठन के ही सीआपीएफ के जवान गोपाल लोखंड ने उन्हें सलामी दी। गोपाल छुट्टी में घर आया था। जिसके बाद सदस्यों ने तिरंगा ओढ़ाकर और पुष्पचक्र भेंट कर सम्मान किया। टै्रक्टर-ट्राली में को सजाकर शव यात्रा निकाली गई। जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शव की विजयग्राम में अंत्येष्टि की गई।

