पढ़े नाचते-नाचते कैसे आई युवक को मौत

बैतूल। अपने चचेरे भाई की शादी की खुशी में नाच रहे युवक को क्या पता था अगले ही पल नाचते-नाचते उसकी मौत हो जाएगी। मौके पर मौजूद लोग भी डांस का वीडियो भी बना रहे थे और यह पूरा वाक्या मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। रिसेप्शन में नाच रहे युवक की हॉर्ट अटैक से शनिवार मौत हो गई। घटना शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम जामुनढाना में शनिवार रात हुई। शव का रविवार को जिला अस्पताल में पीएम किया गया है। शादी की खुशियां चंद पलों में काफूर हो गई।

पुलिस मुताबिक अंतलाल उइके (३२) निवासी डोरीढाना के चचेरे भाई सोनू कुमरे निवासी जामुनढाना की शादी रामपुर में शुक्रवार को थी। शनिवार को शादी का रिसेप्शन था। दुल्हन लेने के लिए रामपुर से भी लोग आए हुए थे। अंतलाल भी रिसेप्शन में गया था। इस दौरान यहां रात में दस बजे के लगभग अंतलाल एक चुम्मा तू मुझको को उधार दे दे गाने पर डांस कर रहा था। डांस करते-करते ही वह नीचे गिर गया। लोगों को लगा कि जमीन पर लेटकर डांस कर रहा है,लेकिन कुछ देर तक नहीं उठा तो उपस्थित लोगों ने उसे देखा। अंतलाल बेहोश हो चुका था। रिश्तेदार उसे तत्काल १०८ से लेकर रात १२ बजे के लगभग जिला अस्पताल अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने अंतलाल को मृत घोषित कर दिया। रविवार सुबह शव जिला अस्पताल में पीएम कराया है। डांस के दौरान ही मौके पर लोग वीडियो बना रहे थे।जिससे पूरी घटना मोबाइल में कैद हो गई। डांस के दौरान मौत का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल चौकी प्रभारी एसके वर्मा ने बताया रिसेप्शन में डांस के दौरानप हॉर्ट अटैक से मौत हुई है। पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया है।

अंतलाल था परिवार का सहारा

अंतलाल के माता-पिता दोनों विकलांग है। उसकी तीन बहने हैं सभी की शादी हो चुकी है। अंतलाल की भी शादी हो चुकी थी। उसकी एक पांच वर्ष की बेटी है। खेती से परिवार का गुजर-बसर होता था। अंतलाल की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।

