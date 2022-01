पढ़े चोरी ने कहा और कैसे किया एटीएम खाली

शहर के व्यस्तम इलाके इटारसी रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम को शनिवार रात चोरों ने निशाना बनाया। बैंक से ही सटे एटीएम को गैस कटर से काटकर १३.४२ लाख रुपए चोरी कर लिए।



बैतूल। शहर के व्यस्तम इलाके इटारसी रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम को शनिवार रात चोरों ने निशाना बनाया। बैंक से ही सटे एटीएम को गैस कटर से काटकर १३.४२ लाख रुपए चोरी कर लिए। चोरी का पता रविवार सुबह चला। बैंक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। बैंक और सामने के सीसीटीवी कैमरे में चोर और उनकी कार कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगा रही है।

१४ मिनट में दिया चोरी को अंजाम

सदर स्थित केनरा बैंक के एटीएम को चोरों ने सिर्फ १४ मिनट में अपना शिकार बनाया। बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर शनिवार देर रात २.५५ बजे बैंक के एटीएम में घुसे। चोरों ने अंदर घुसते ही सीसीटीवी कैमरे को घुमाया,लेकिन कैमरा पूरी तरह से नहीं घूमा। जिससे चोर कैमरे में कैद हो गए। एटीएम के अंदर दो चोर दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटकर १३.४२ लाख रुपए चोरी कर लिए। वही एटीएम के साइड और सामने वाले सीसीटीवी फुटेज में में कुछ चोर बाहर दिखाए दे रहे हैं। चोर सफेद कलर की कार से आए थे, यह कार भी चोरी बताई जा रही है। चोरों ने सिर्फ १४ मिनट में ही चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। एटीएम के अंदर ही एक पेचकस, लोहे का पाना मिला है। पुलिस को सोनाघाटी के पास कैमरे में एक संदिग्ध कार नजर आई है। इसके आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। शहर में एटीएम में चोरी के प्रयास पहले भी हुए हैं,लेकिन चोर इसमें सफल नहीं हो सके थे।

सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

एटीएम में जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इससे बैंक की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चोरी की घटना के समय बैंक का सुरक्षा अलार्म भी नहीं बजा। बैंक द्वारा भी एटीएम पर कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया था। चोरों द्वारा बैंक में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा सकता था। वही पुलिस की गश्त व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

इनका कहना

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। कुछ लोग एटीएम के अंदर घुसे थे और कुछ बाहर खड़े थे। कार चोरी की होने की पुष्ठि नहीं हुई है। चोर लोकल या फिर बाहर के भी हो सकते हैं।

सिमाला प्रसाद,एसपी बैतूल।

एटीएम में एक दिन पहले ही रुपए डाले थे। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटकर १३ लाख ४२ हजार रुपए चोरी किए हैं। चोरी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

अभिषेक चौरसिया,प्रबंधक केनरा बैंक बैतूल।

