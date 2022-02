पढ़ें, देश का इकलौता सूर्यपरिवार मंदिर यहां पर है....

पुण्य सलिला सूर्य पुत्री माँ ताप्ती नदी के तट ताप्ती घाट खेड़ी पर 5 वर्ष पूर्व स्थापित सूर्यपरिवार मंदिर मध्यप्रदेश के बैतूल जिले का ही मंदिर नहीं बल्कि समूचे देश में यह सूर्यपरिवार मंदिर इकलौता मंदिर है।जिसकी स्थापना 19 फऱवरी 2018 को हुई थी।

खेड़ीसावलीगढ़। पुण्य सलिला सूर्य पुत्री माँ ताप्ती नदी के तट ताप्ती घाट खेड़ी पर 5 वर्ष पूर्व स्थापित सूर्यपरिवार मंदिर मध्यप्रदेश के बैतूल जिले का ही मंदिर नहीं बल्कि समूचे देश में यह सूर्यपरिवार मंदिर इकलौता मंदिर है।जिसकी स्थापना 19 फऱवरी 2018 को हुई थी। समिति के अध्य्क्ष श्याम सुन्दर अग्रवाल बताते है।स्थापना के पूर्व ताप्ती घाट पर महज एक मंदिर था पूर्व विधायक शिवप्रसाद राठौर स्व. पृथ्वीराज सिंह परिहार और अन्य समिति से जुड़े लोगो ने ऐसा मन बनाया की क्यों न प्राचीन ताप्ती मंदिर का कायाकल्प कर भगवान सूर्य के सम्पूर्ण परिवार की विशाल मंदिर का निर्माण कर स्थापना की जाए। ताप्ती मंदिर की उस समय छोटी समिति बनी। जिसमें शिवप्रसाद राठौर, स्व. पृथ्वीराज सिंह परिहार, नाथूसिंह ठाकुर, शिवाजी पवार, रामराव डिगरसे, वृन्दावन मोहन राठौरख् गोकुल चौहान आदि सदस्य बनाए गए और जनसहयोग से लगभग 1 करोड़ की लागत से ताप्ती नदी के तट विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। जिसमें भगवान शनिदेव, माँ ताप्ती सूर्यदेव उनकी दोनों पत्नियां संध्या, छाया, यम भगवान, यमुना जी आदि प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस मंदिर की विशेषता

यह है की मंदिर में भाई बहन भी है। जबकि भाई बहन का मंदिर यमराज और यमुना जी का मंदिर एकमात्र मथुरा में है। जहां यम द्वितीया को भाई बहन साथ-साथ हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करते है। वैसे ही यमद्वितीया को ताप्ती नदी में भी स्नान और यम और यमुना का पूजन करने से वही फल की प्राप्ति होती है, जो यमद्वितीया को यमुना में स्नान करने से मिलता है। मंदिर की स्थापना के बाद इसे भाई बहन मंदिर भी कहा जाने लगा और यह हो गया देश का इकलौता मंदिर है।

शिवाजी जयंती पर आज निकालेंगे रैली

बैतूल। जिला क्षत्रिय लोणारी कुनबी समाज संगठन, कुनबी समाज सेवा संगठन, महिला संगठन स्थानीय? सर्व समाज संगठनों के सहयोग से शिवाजी जयंती अवसर पर शिवाजी ऑडिटोरियम में आज समारोह का आयोजन किया जाएगा। कुनबी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष नामदेव पांडे, सचिव रविशंकर पारखे, सुरेन्द्र कनाठे ने बताया कि शिवाजी जयंती समारोह पूरे जिले में 19 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाएगी। शिवाजी जयंती समारोह के अध्यक्ष मुन्ना मानकर ने बताया कि शिवाजी सांस्कृतिक प्रांगण गौठाना से, सुबह 9 बजे वाहन रैली निकली जाएगी, जो कमानी गेट होते हुए लल्ली चौक से शिवाजी चौक पहुंचेगी। इस दौरान 11बजे शिवाजी महाराज को माल्यार्पण किया जाएगी, यहां से रैली शिवाजी ऑडिटोरियम पहुंचेगी। इस दौरान यहां 12 वजे से शिवाजी जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के नामदेव पांडे, मुन्ना मानकर, ब्रह्मदेव कुबड़े, शिव शंकर चढोकार, डॉ प्रताप देशमुख व संगीता घोडकी ने सभी समाज बंधुओं ?से कार्यक्रम में उपस्तिथ होने का आग्रह किया है।

