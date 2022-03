पढ़ें, आबादी का सर्वे करने उड़ा ड्रोन पवन चक्की से टकराकर क्रेश हुआ

ड्रोन से आबादी क्षेत्र का सर्वे के दौरान गुरुवार दोपहर एक ड्रोन पवन चक्की से टक्कराने के कारण क्रेश होकर जमीन पर गिर गया। जिससे सर्वे का काम बीच में ही बंद करना पड़ा। घटना में ड्रोन ऑपरेटर की चूक होना सामेन आया है।

भैंसदेही। ड्रोन से आबादी क्षेत्र का सर्वे के दौरान गुरुवार दोपहर एक ड्रोन पवन चक्की से टक्कराने के कारण क्रेश होकर जमीन पर गिर गया। जिससे सर्वे का काम बीच में ही बंद करना पड़ा। घटना में ड्रोन ऑपरेटर की चूक होना सामेन आया है। अब दूसरे ड्रोन की व्यवस्था कर पुन: सर्वे का काम शुरू कराया जाएगा।

पवन चक्कर से टकराने से क्रेश हुआ ड्रोन

बैतूल जिले में भी भैंसदेही तहसील अंतर्गत सर्वे का कार्य जारी है। गुरुवार सुबह लगभग 12 बजे सर्वे के लिए उड़ा ड्रोन पवन चक्की से टकराकर क्रेश हो गया। भैंसदेही एसडीएम केसी परते ने बताया की दिल्ली की ड्रोन फ्लाई कंपनी सर्वे का कार्य कर रही है। सुबह लगभग 12:30 बजे सूचना मिली की ड्रोन पवन चक्की से टकराकर क्रेश हो गया है। घटना में ड्रोन आपरेटर की चूक सामने आई है। फिलहाल सर्वे का कार्य भी प्रभावित हुआ है। जिसे दूसरे ड्रोन के माध्यम से करवाया जाएगा।

इसलिए किया जा रहा था सर्वे

मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से आबादी का सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से संपत्तियों को चिन्हित कर इसके डाटा के आधार पर संपत्तियों की सीमाएं निर्धारित कर स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जाने है। जिले की अधिकांश तहसीलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। भैंसदेही में अब सर्वे कार्य शुरू किया गया था। चूंकि भैंसदेही में पहाडिय़ों पर सौर ऊर्जा के लिए पवन चक्कियां लगाई गई है। ड्रोन ऑपरेटर पवन चक्कियों की ऊंचाई की ठीक तरह से गणना नहीं लगा सका और कम ऊंचाई में होने के कारण ड्रोन टकराकर क्रेश हो गया।

Drones were flown to survey the populated area.