पढ़ें, करूणा अस्पताल का पांचवा और छटवां फ्लोर अवैध

कोचिंग संचालक द्वारा नाबालिक छात्रा से बलात्कार और फिर अवैध गर्भपात किए जाने के मामले में आरोपी डॉक्टर वंदना कापसे का बहुमंजिला करूणा अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मंगलवार को नगरपालिका ने करूणा अस्पताल को अवैध निर्माण के संबंध में पुन: नोटिस जारी किया है।

बैतूल। कोचिंग संचालक द्वारा नाबालिक छात्रा से बलात्कार और फिर अवैध गर्भपात किए जाने के मामले में आरोपी डॉक्टर वंदना कापसे का बहुमंजिला करूणा अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मंगलवार को नगरपालिका ने करूणा अस्पताल को अवैध निर्माण के संबंध में पुन: नोटिस जारी किया है। जिसमें अस्पताल में बनाई गई पांचवीं और छटवीं मंजिल को पूरी तरह अवैध बताया गया है। नोटिस के माध्यम से नगरपालिका ने तीन दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश अस्पताल संचालक को दिए हैं। अन्यथा नगरपालिका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी।

तकनीकी दल के स्थल निरीक्षण के बाद नोटिस जारी

शहर के चंद्रशेखर वार्ड स्थित खसरा क्रमांक २१/२२ एवं २१/५४ कुल क्षेत्रफल ३८८.६६ वर्गमीटर पर करूण अस्पताल का भवन निर्माण किए जाने के लिए नगरपालिका ने सशर्त भवन अनुज्ञा जारी की थी। जिला प्रशासन द्वारा भवन अनुज्ञा की जांच के आदेश दिए जाने के बाद नगरपालिका के तकनीकी दल द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्वीकृत मानचित्र अनुसार निर्धारित सीमांत खुला क्षेत्र (एमओएस)नहीं छोड़ा गया है। जिसे हटाए जाने के लिए नगरपालिका द्वारा मंगलवार को पुन: अस्पताल संचालक के नाम नोटिस जारी किया गया है।

अस्पताल में अवैध रूप से बनाया गया पांचवा और छटवां फ्लोर

नगरपालिका के तकनीकी दल द्वारा की गई जांच में यह भी सामने आया है कि डॉ. वंदना कापसे द्वारा अवैध तरीके से बिना अनुमति लिए अस्पताल के ऊपर पांचवा फ्लोर कुल १३५.२८ वर्गमीटर में बनाया गया। इसके अलावा छटवां फ्लोर पर २०.१६ वर्गमीटर में बिना अनुमति के अवैध निर्माण कर तैयार किया गया। जो नगपालिका अधिनियम १९६१ की धारा १८७ एवं निकाय द्वारा जारी भवन अनुज्ञा की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया है।

नाले की ओर साढ़े छह मीटर तक अवैध निर्माण

करूण अस्पताल के निर्माण के दौरान नाले की ओर स्वीकृत भवन अनुज्ञा के अनुसार ९ मीटर छोड़ा जाना था लेकिन २.९४ मीटर ही मौके पर छोड़ा जाना पाया गया। जबकि ६.६ मीटर में अवैध निर्माण किया गया। इसी प्रकार आगे की तरफ अग्र भाग में ६ मीटर छोड़ा जाना स्वीकृत था लेकिन २ मीटर ही छोड़ा गया और ४ मीटर तक अवैध कब्जा किया गया। पीछे की तरफ पृष्ट भाग में ३ मीटर छोड़ा जाना स्वीकृत था लेकिन १ मीटर ही छोड़ा गया और २ मीटर में अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया। आजू बाये तरफ ६ मीटर छोड़ा जाना स्वीकृत था महज १.२०मीटर ही छोड़ा गया और ४.८० मीटर पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है।

तीन दिन में अतिक्रमण हटाने का समय

नगरपालिका द्वारा जारी नोटिस में करूण अस्पताल की संचालक वंदना कापसे को नोटिस जारी होने के बाद तीन दिन के भीतर भवन अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र से किया गया अधिक निर्माण स्वयं हटा लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा निकाय द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा निरस्त की जाकर उक्त भवन को अवैध निर्माण मानते हुए आपके विरूद्ध नगरपालिका अधिनियम १९६१ की धारा १८७ में दिए गए प्रावधानों अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वकील की आपत्ति के बाद नोटिस में प्रशसमन शुल्क का उल्लेख

नगरपालिका द्वारा करूण अस्पताल की संचालक के नाम अवैध निर्माण को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है उसमें प्रशमन शुल्क जमा कर निर्माण को वैध कराए जाने की कंडिका का उल्लेख भी कर दिया गया है। नगरपालिका का कहना है कि आरोपी पक्ष के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद प्रशमन शुल्क की कंडि़का को नोटिस में उल्लेखित करना पड़ा है। हालांकि अवैध अतिक्रमण को वैध किए जाने के लिए एक निर्धारित पैमाना तय किया गया है उसी आधार पर प्रशमन शुल्क जमा कर वैध किए जाने की कार्यवाही की जाती है लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिस तरह से अवैध निर्माण किया गया है उसमें प्रशमन शुल्क जमा होने के बाद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना पड़ेगी।

इनका कहना

- करूण अस्पताल की संचालक को दोबारा से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा अस्पताल निर्माण के दौरान भवन अनुज्ञा की शर्तों के विपरित जाकर अवैध रूप से पांचवीं और छटवीं मंजिला बनाई गई है। जिसे तीन दिन में स्वयं हटाए जाने के लिए नोटिस दिया है।

- नीरज धुर्वे, एई नगरपालिका बैतूल।

Napa gave notice to remove encroachment in three days