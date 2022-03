पढ़ें, पुलिस तैयार कर रही गुंडे बदमाशों की ऑनलाइन कुंडली

पुलिस द्वारा गुंडे, हिस्ट्रीशीटर, निगरानी सुदा बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड की ऑनलाइन कुंडली तैयार कर रही है ताकि इन पर नजर रखी जा सके। बताया गया कि आपराधियों के रिकॉर्ड को पुलिस द्वारा अपडेट किया जा रहा है। जिसमें अपराधियों के फिंगरप्रिंट, नवीनतम फोटो, मोबाइल नंबर, उनके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन का सारा रिकॉर्ड होगा।

बैतूल। पुलिस द्वारा गुंडे, हिस्ट्रीशीटर, निगरानी सुदा बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड की ऑनलाइन कुंडली तैयार कर रही है ताकि इन पर नजर रखी जा सके। बताया गया कि आपराधियों के रिकॉर्ड को पुलिस द्वारा अपडेट किया जा रहा है। जिसमें अपराधियों के फिंगरप्रिंट, नवीनतम फोटो, मोबाइल नंबर, उनके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन का सारा रिकॉर्ड होगा। यदि भविष्य में उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि की जाती है या उनकी संलिप्ता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।

त्यौहारों में खलल डाला तो होगी बंधात्मक कार्रवाई

पुलिस विभाग ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लेागों को उचित समझाई दी जा रही है कि वह किसी भी प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित ना हों, अन्यथा आपके विरूद्ध सख्त प्रति बंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का पालन करते हुए पाथाखेड़ा चौकी द्वारा पांच गुंडा ऑल हिस्ट्रीशीटर को थाने में बुलाकर फोन के रिकार्ड अपडेट किए एवं उचित समझाइश दी गई

महिलाओं को होली में सुरक्षित कराने जारी किए यह आदेश

पुलिस विभाग ने होली पर महिलाओं एवं युवतियों के साथ होने वाली घटनाओं को देखते हुए नए आदेश जारी किए हैं। जिसमें महिलाओं, बालिकाओं पर जबदस्ती रंग या गुलाल न लगाए, आपत्तिजनक कमेंट्स न करें, बिना मर्जी के उनके फोटो न खीचें और न ही उसका वीडियो बनाए, अश्लील गाने न गाए और न बजाए अन्यथा विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस द्वारा सीधे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने महिलाओं के लिए हेल्प लाइन नजर भी जारी कर दिए हैं।

खंजनपुर में पुलिस ने पकड़ा एक लाख का जुआ

बैतूल। शहर के खंजनपुर क्षेत्र में मंगलवार रात को जुआ खेल रहे चार लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। इन जुआरियों के पास से पुलिस को एक लाख से अधिक की रकम मिली है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि खंजनपुर में शिवपाल पवार के मकान में जुआ चल रहा था। जिस पर कोतवाली टीआई अपाला सिंह ने बताया कि खंजनपुर में एक घर में छापामार कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे अजय बट्टी निवासी चौकी, सचिन धोटे कालापाठा, नीलम सोलंकी बाजाजी विहार एवं महेंद्र रावत उमरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से ताश के ५२ पत्ते और १ लाख २ हजार १३० रुपए जब्त किए गए हैं।

