पढ़ें, लुटेरी दुल्हन शादी के दस दिन बाद हुई गायब

शादी के दस दिन बाद ही नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई लुटेरी दुल्हन की खोजता हुआ उसका पति टीकमगढ़ से घोड़ाडोंगरी पहुंच गया। दुल्हन के नहीं मिलने पर चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और दुल्हन को ढूंढने की गुहार लगाई।

बैतूल। शादी के दस दिन बाद ही नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई लुटेरी दुल्हन की खोजता हुआ उसका पति टीकमगढ़ से घोड़ाडोंगरी पहुंच गया। दुल्हन के नहीं मिलने पर चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और दुल्हन को ढूंढने की गुहार लगाई।

टीकमगढ़ निवासी दूल्हे रंजीत ने बताया कि एक एजेंट के माध्यम से उसने दुल्हन के भाई को डेढ़़ लाख रुपए दिए थे। जिसके बाद १८ जनवरी को उसकी शादी हुई थी। १० दिनों तक दुल्हन उसके साथ रही लेकिन २८ जनवरी को अचानक ही वह ६० हजार रुपए नगदी सहित जेवर लेकर कहीं गायब हो गई। दूल्हे का कहना था कि उसकी पत्नी ने घोड़ाडोंगरी का पता बताया था जिसके कारण वह उसे ढूंढने के लिए घोड़ाडोंगरी आया है लेकिन यहां उसका कोई पता नहीं चल सका है। दूल्हे रंजीत ने बताया कि कुछ दिन तक उसने फोन पर बात की और आने की बात कही, लेकिन अब वह वापस नहीं आ रही है। वह कहां है, यह भी नहीं बता रही है। फोन तक नहीं उठा रही है। उसने अपना पता घोड़ाडोंगरी बताया था।इसलिए घोड़ाडोंगरी में तलाश कर रहे हैं। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस ने पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई है। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी के एएसआई बीडी मिश्रा ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद बाद पत्नी फरार हो गई। युवक पत्नी को ढूंढने घोड़ाडोंगरी आया है। चूंकि शादी सागर जिले में हुई थी। इसलिए सागर के थाने जाकर शिकायत करने की समझाइश गई दी गई है।

प्रदेश में पूर्व में आ चुके हैं कई मामले

दुल्हन द्वारा शादी के कुछ दिनों बाद ही जेवर और नगदी लेकर गायब हो जाने का यह नया मामला नहीं है। बल्कि इसके पूर्व भी प्रदेश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें लड़के वालों से पैसे लेकर शादी करा दी जाती है और कुछ दिन दुल्हन साथ में रहने के बाद बिना बताए गायब हो जाती है। पूर्व में इन मामलों में पुलिस ने कार्रवाई भी की है।

The husband reached Ghoradongri in search of the bride