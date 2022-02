पढ़ें, संयुक्त दल ने क्यों जिला जेल पहुंचकर की तलाशी

अंग्रेजी के जमाने की जिला जेल का प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त दल ने बुधवार को औचक निरीक्षण कर तलाशी ली गई। निरीक्षण सुबह ११.१५ बजे से शुरू होकर दोपहर २.३५ बजे तक चला। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था।

बैतूल। अंग्रेजी के जमाने की जिला जेल का प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त दल ने बुधवार को औचक निरीक्षण कर तलाशी ली गई। निरीक्षण सुबह ११.१५ बजे से शुरू होकर दोपहर २.३५ बजे तक चला। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान बंदियों के बैरक को देखा और उनसे बातचीत की। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी परखा तथा बंदियों के परिजनों से भी बातचीत की। संयुक्त निरीक्षण दल ने जेल की व्यवस्था को संतुष्ठि जाहिर की।

बैरकों की तलाशी की

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से जिला जेल का औचक निरीक्षण किया और तलाशी करवाई गई। इस दौरान जेल के अंदर से किसी प्रकार की कोई अवैध या अप्रिय सामग्री नहीं पाई गई। पाकशाला में पके हुए भोजन को चखकर देखा ठीक पाया। प्रत्येक बैरिक के बंदिओं से चर्चा की, महिला बंदिओं से भी चर्चा की किसी के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत होना नहीं पाई गई। संयुक्त दल ने मुलाकात पर आए परिजनों से पूछताछ की किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं बताई गई। साफ सफाई और बंदिओं में अनुशासन पाया गया।

तीन घंटे तक चला निरीक्षण

जिला जेल में संयुक्त दल द्वारा तीन घंटे तक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रत्येक बैरकों में जाकर बंदियों के सामान और बिस्तर आदि की जांच भी की गई। शौचालयों को भी देखा गया लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय चीज देखने को नहीं मिली। संयुक्त दल ने जेल के अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं को लेकर लंबी चर्चा की। इस दौरान संयुक्त दल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था।

See the barracks of the prisoners during the inspection