पढ़े दिपाली पांडे क्यों बनी जिले की पहली बेटी

राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पहली बार जिले की छात्रा की सम्मानित हुई है। शिक्षा मंत्री ने उनका भोपाल में स्वागत किया। छात्रा को वर्ष २०१७-१८ के लिए सम्मानित किया गया है।



बैतूल। राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पहली बार जिले की छात्रा की सम्मानित हुई है। शिक्षा मंत्री ने उनका भोपाल में स्वागत किया। छात्रा को वर्ष २०१७-१८ के लिए सम्मानित किया गया है। मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक पुरस्कार ज्ञान विज्ञान भवन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में प्रदान किए गए। जिसमें वर्ष 2017- 18 के लिए जिले की स्वयंसेविका दीपाली बाबूराव पांडे का रासेयो राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ था। दिपाली जिले की प्रथम महिला स्वयंसेविका है, जिन्हें उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा रासेयो राज्य स्तरीय पुरस्कार,प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और ११ हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। सात वर्ष से कर रही जनसेवा

दिपाली 2015-16 से एक स्वयंसेविका के रूप में रासेयो से जुडक़र विभिन्न गतिविधियों में निरंतर भाग लेती रही। यह कई प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त कर चुकी है। ग्राम में स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन जागरूकता, बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, आंगनवाड़ी के सहयोग से पल्स पोलियो अभियान आदि को लेकर काम किया।

राष्ट्रीय शिविरों में लिया भाग

दिपाली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर शिविर पंजाब, राष्ट्रीय युवा उत्सव शिविर उत्तर प्रदेश (ग्रेटर नोएडा),राज्य स्तरीय शिविर ग्राम रहली सागर, दो जिला स्तरीय शिविर पावरझण्डा शाहपुर में शिविर नायक और दलनायक की भूमिका का निर्वहन किया।

किया सम्मान

जेएच कॉलेज बैतूल में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के परिपालन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा ध्वजारोहण के साथ ही गणतंत्र दिवस के उद्बोधन में सभी प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी।

सेवानिवृत्त प्राध्याक डॉ. एचके वर्मा, डॉ. एमके मेहता, प्रो अशोक कदवाने, डॉ. राकेश तिवारी की उपस्थिति में जिला संगठक डॉ. सुखदेव डोंगरे तथा क्रीड़ा अधिकारी सुश्री नीलिमा पीटर द्वारा कोरोना वालिंटियर्स बाल किशोर अमरूते, अक्षय मालवीय, नवीन नागले, कन्हैया अमरूते, संजय उईके, योगेश्वर पहाड़े, नंदिनी सोनी, विजया गायकवाड़, कविता बाड़बुदे, कोमल देशमुख, वर्षा सातपुते, लक्षिता सातपुते, मीनाक्षी राजुरकर, रोशनी बनकर, पूनम मालवी को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आशीष कुमार यादव, राजेश यादव, अभिषेक यादव, प्रथम गीते, नंदू पण्डाग्रे, मोहित पाल, सुभम यादव, लवलेश सोलंकी, अजय यादव को प्रमाण पत्र और मोमेन्टो, गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। कोरोनाकाल में टीकाकरण अभियान में एनसीसी की लेफ्टिनेंट डॉ. कमलेश अहिरवार, डॉ. खुशाल देवघरे, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलिमा पीटर, डॉ. गोपाल साहू, प्रो. मनोज घोरसे, डॉ. अल्का पाण्डे, डॉ. अनिला सोनी को भी सम्मानित किया गया।

Read why Dipali Pandey became the first daughter of the district