पढ़ें, मोबाइल के विवाद में महिला को पीटा

चिचोली। खेत में अकेली महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है । थाना अंतर्गत मांगारोड़ी का है। जानकारी के मुताबिक सम्मो कुमरे पति दीपचंद कुमरे (45) सिंगराई खापा निवासी मांगारोड़ी में खेत में थी। मोबाइल के मामूली से विवाद के कारण सम्मो को ओझा नाम के युवक ने लाठी से मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। बताया जाता है कि पहले महिला ने युवक को पीट दिया था। जिससे गुस्साए युवक ने डंडे से महिला पर हमला बोल दिया। घटना के बाद परिजनों ने चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जिसे गंभीर हालत लाया जिला अस्पताल में रैफर कर दिया गया है। युवक ने लाठियों से कई बार सिर पर वार किया, जिसमें महिला को गंभीर चोट आई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अजय सोनी ने बताया दोनों के खेत आसपास है। मोबाइल को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी को मामूली चोटें आई हैं।

जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

खेड़ीसांवलीगढ़। २१ वर्षीय एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। युवक की मौत से परिजन भी काफी सदमे में हैं। घटना को लेकर बताया गया कि हंसराज ङ्क्षसह ठाकुर के छोटे बेटे २१ वर्षीय घनश्याम ठाकुर ने सोमवार रात को जहरीला पदार्थ खा लिया था। जिसके कारण उसे लगातार उल्टियां होना शुरू हो गई थी। परिजन तत्काल घनश्याम को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पाढऱ रैफर कर दिया। उपचार के बावजूद घनश्याम की जान नहीं बच पाई और उसने पाढर अस्पताल में दम तोड़ दिया। घनश्याम के बड़े भाई धनंजय का कहना था कि अकारण ही घनश्याम ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी कोई जानकारी उन्हें भी नहीं है। घनश्याम की मौत से पूरा परिवार सदमे में हैं। इधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

