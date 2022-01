पढ़ें, घूमने जाने से मना किया तो फंदे पर झूली किशोरी

शहर के वार्ड नंबर 6 में एक 17 वर्षीय किशोरी ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार दोपहर की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। मामले की जांच कर रहे एएसआइ रामेश्वर सिंह ने बताया मेघा उर्फ आंचल डेहरिया (१७) ने घर के दरवाजे बंद करके चुनरी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सारनी। शहर के वार्ड नंबर 6 में एक 17 वर्षीय किशोरी ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार दोपहर की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। मामले की जांच कर रहे एएसआइ रामेश्वर सिंह ने बताया मेघा उर्फ आंचल डेहरिया (१७) ने घर के दरवाजे बंद करके चुनरी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर परिजनों द्वारा पिछला दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया,तब पता चला कि मेघा फंदे पर लटकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को परिजनों ने बताया मेघा को मोबाइल चलाने और बाहर घूमने का शौक था, जब भी मोबाइल चलाने या बाहर घूमने से मना करते थे, तो वह गुस्से में आकर कमरे में बंद हो जाती थी। रविवार दोपहर भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिजनों ने घूमने जाने से मना किया तो मेघा ने घर का अंदर से दरवाजा बंद कर फंदा लगा लिया। पिता अज्जू डेहरिया काम पर गए थे और परिवार के बाकी सदस्य घर के बाहर बैठे थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी भेजा है।

इकलौती बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि

भैंसदेही। समीपस्थ धामनगांंव निवासी 65 वर्षीय किसनराव वंजारे का अचानक निधन होने के कारण उनकी इकलौती बेटी पूजा वंजारे पिता के मृत्यु शोक से सदमे में आ गई थी। उनके बड़े पिताजी आनंदराव, गुणवंतराव ने बेटी का हौंसला बढ़ाया। चचेरे भाइयों ने ढांढस बंधाया एवं स्व.किसनराव के अ़धूरे सपने के पूर्ण करने का संकल्प लिया। क्षत्रिय लोन्हारी कुन्बी समाज संगठन भैंसदेही के पदाधिकारियों ने उऩकी बिटियां को मुखाग्नि देते देखकर बेटी को हिम्मत देते हुए समाज संगठन तन-मन से सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है,ऐसा आश्वासन दिया।

Refusing to go for a walk, the teenager hanged on the noose