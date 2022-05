पढ़ें, जिपं सीईओ ने कहा स्कूलों की पेयजल व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराएं

स्कूलों में पेयजल व्यवस्था को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधी मामलों में तत्काल दोषियों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाए।शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में लगाए गए नलों की गुणवत्ता का सत्यापन करें।

बैतूल। स्कूलों में पेयजल व्यवस्था को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधी मामलों में तत्काल दोषियों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाए।शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में लगाए गए नलों की गुणवत्ता का सत्यापन करें। यह बात जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा ने बुधवार को जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित हो रहीं नल-जल योजनाओं की स्थिति की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत को देखते हुए निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं का कार्य शीघ्रता से पूरा कराया जाए। जो ठेकेदार योजनाओं को पूरा करने में लापरवाही कर रहे हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री रंजन सिंह ठाकुर, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सीईओ मिश्रा ने कहा कि जहां विद्युत कनेक्शन की दिक्कत आ रही है वहां बिजली विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्या तत्काल हल की जाए। आपसी समन्वय के अभाव में योजना का कार्य अधूरा रहे, ऐसी स्थिति न बने। बैठक में मिशन अंतर्गत आंगनबाडिय़ों एवं स्कूलों में जल प्रदाय व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। साथ ही कहा गया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में लगाए गए नलों की गुणवत्ता का सत्यापन करें। स्कूलों में पेयजल व्यवस्था को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधी मामलों में तत्काल दोषियों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाए। योजनांतर्गत जिन स्थानों पर सड़कों को काटा गया है, उन सड़कों की मरम्मत कर पूर्व स्थिति में लाया जाए।

आज बिजली सप्लाई रहेगी बंद

बैतूल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल (शहर) के सहायक यंत्री ने बताया कि 12 मई को शहरी क्षेत्र जोन-1 के 11 केव्ही कालापाठा फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक फीडर अंतर्गत आने वाले क्षेत्र लोहिया वार्ड, चुन्नी ढाना, राजेन्द्र वार्ड, सिविल लाइन, संजय कॉलोनी, मुर्गी चौक, शिवाजी वार्ड, स्वीपर कॉलोनी, जेएच कॉलेज रोड आदि क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रखी जाएगी।

