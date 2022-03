पढ़ें, खरीदी में गड़बड़ी करने वाली समितियों को हटाकर महिला समूहों को सौंपी कमान

समर्थन मूल्य पर हर साल समितियों द्वारा गेहूं की खरीदी की जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों से समितियों द्वारा गेहूं खरीदी में गड़बड़ी किए जाने पर उनकी जगह खरीदी की बागडोर अब महिला स्व सहायता समूह को सौंपी जा रही है।

बैतूल। समर्थन मूल्य पर हर साल समितियों द्वारा गेहूं की खरीदी की जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों से समितियों द्वारा गेहूं खरीदी में गड़बड़ी किए जाने पर उनकी जगह खरीदी की बागडोर अब महिला स्व सहायता समूह को सौंपी जा रही है। हालांकि यह नवाचार पिछले साल से ही शुरू हो गया था। जिसमें 8 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा खरीदी की गई थी। शासन द्वारा इस साल महिला समूह की संख्या बढ़ाकर 3७ कर दी गई है। महिला समूहों की संख्या बढ़ाए जाने की पीछे कारण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि महिलाओं को खरीदी की बागडोर थमाए जाने से उपार्जन की व्यवस्थाओं में सुधार आया है।

२९ समितियों की जगह महिलाओं को सौंपी जिम्मेदारी

समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। जिले में पंजीकृत कुल ९२ समितियां हैं जिनके द्वारा हर साल गेहूं की खरीदी की जाती है। शासन द्वारा अब समितियों की जगह गेहूं उपार्जन के काम में महिला समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। यही कारण है कि इस साल २९ सहकारी समितियों को गेहूं खरीदी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह वे समितियां हैं जिनकी परफार्मेंस खरीदी में कमजोर रही है और कई आरोप भी लगे। इनकी जगह महिला समूहों को खरीदी की कमान सौंपी गई है। इस प्रकार कुल ३७ स्व सहायता समूह गेहूं की खरीदी करेंगे।

खरीदी के लिए दो लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए इस साल दो लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। एक अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होना है। खरीदी को देखते हुए चार हजार गठान बारदाना भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस साल खरीदी में पीपी बोरे का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया गेहूं खरीदी के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिले में आठ हजार गठान बारदाना की आवश्यकता होगी। जिसके लिए शासन को पत्र भी लिखा गया है। इसके साथ ही गोदाम से गेहूं खरीदी के लिए दिए जाने वाले कमीशन में भी सरकार ने कटौती की है। पहले जहां गोदाम संचालक को ५ रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता था। वह अब ४ रुपए दिया जाएगा। जबकि समिति का कमीशन २२ से बढ़कर २३ रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

कलेक्टर ने दिए निर्देश स्व सहायता समूहों दिया जाए पूरा सहयोग

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि रबी सीजन में उपार्जन कार्य से जुड़े स्व सहायता समूहों की महिलाओं को उपार्जन कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। साथ ही जहां स्व सहायता समूहों को उपार्जन कार्य में अड़चन आती है, वहां उनको पूरा संरक्षण प्रदान किया जाए। बताया गया कि पूर्व में स्व सहायता समूहों को खरीदी की बागडोर थमाई गई थी जिसका क्षेत्र की समितियों द्वारा काफी विरोध भी किया गया था। महिला समूहों को खरीदी के दौरान इस वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए ही कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को समूहों को सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

४० हजार किसानों ने कराया पंजीयन

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए इस साल जिले के ४० हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। पिछले साल से पंजीकृत किसानों की संख्या अधिक बताई जाती है। शासन द्वारा समर्थन मूल्य की खरीदी में काफी बदलाव किए गए हैं। अब किसान किसी भी केंद्र पर जाकर अपनी उपज बेच सकेगा। पहले जहां किसान पंजीयन कराता था उसी केंद्र पर उसे एसएमएस करके खरीदी के लिए बुलाया जाता था लेकिन अब किसान अपनी उपज किसी भी के ंद्र से बेचने के लिए स्वतंत्र रहेगा। हालांकि इस साल खुले बाजार में गेहूं के रेट १८०० से २००० रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर किसान बाजार व कृषि उपज मंडी में ही उपज लेकर पहुंच रहे हैं। बाजार में इस समय गेहूं के रेट समर्थन मूल्य से अधिक बताए जाते हैं।

