सगाई,टीका, खनमिट्टी और 18 को निकलेगी भव्य बारात

भगवान भोलेनाथ के विवाह की निभाई जाएगी रस्में

समिति ने कार्यक्रम को लेकर लोगों से लिए सुझाव।

समिति को सुझाव देते लोग।

Rituals of Lord Bholenath's marriage will be performed,Rituals of Lord Bholenath's marriage will be performed