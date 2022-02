महिलाओं की पहल से आसान हुई राहें, दूर हुई परेशानी

महिलाओं ने संभाली कमान तो दो माह में हुई १.४० लाख जलकर की वसूली

नल-जल योजना का हो रहा बेहतर संचालन।







सांईखेड़ा। वसूली नहीं होने से पैसों के अभाव में गांव की नलजल योजना कभी भी बंद हो जाती थी। ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता था। जिसको देखते हुए नलजल योजना की जिम्मेदारी गांव के ही महिला समूह को दी गई। महिलाओं ने वह कर दिखाया जो कि पंचायत भी नहीं कर पाई। महिलाओं ने दो माह में १.४० लाख रुपए की वसूली की। अब योजना का संचालन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ग्रामीणों की भी पानी की समस्या नहीं हो रही है।

राधे महिला स्वसहायता समूह की सदस्य संजुलता साहू ने बताया पहले वसूली में थोड़ी परेशानी हुई। लोगों को पानी का महत्व और इससे होने वाली समस्याओं को लेकर समझाइश दी। जिसके ग्रामीण राशि देने के लिए तैयार हुए। अब वसूली में भी कोई परेशानी नहीं होती है। पंचायत से ही बिल निकल जाते हैं। घर-घर बिल बांटते हैं। राशि वसूल करके पंचायत में जमा की जाती है। समूह ने जल कर, भवन कर, प्रकाश कर, स्वच्छता कर देने के लिए प्रेरित किया गया। नल जल योजना के संचालन में भी अब कोई अवरोध नहीं आता है। इससे ग्रामवासी भी बेहद खुश हैं।

महिलाओं ने जो किया पंचायत नहीं कर पाईर्

ंग्राम पंचायत के सचिव किसनु कुमरे ने बताया मध्यप्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह के द्वारा नल जल संचालन और संधारण के आदेश हुए हैं। इस पर पंचायत द्वारा ग्राम के महिला स्व सहायता समूह के बीच अनुबंध किया गया। ग्राम में संचालित राधे स्व सहायता समूह को यह कार्य सौंपा गया। इससे समूह ने वह कर दिखाया जो पंचायत भी नहीं कर पा रही थी। समूह से जुड़ी महिलाओं ने 2 महीने में ही 1.40 लाख की वसूली कर ली। जिससे समूह और ग्राम पंचायत दोनों की आय में वृद्धि हुई।

गांव में ६५० नल कनेक्शन

ग्रामीण दिनू पंवार ने बताया मुलताई ब्लॉक का गांव सांईखेड़ा जिसकी आबादी लगभग 4300 है। वर्तमान समय में 650 परिवारों में पेयजल की आपूर्ति नल जल कनेक्शन के माध्यम से की जा रही है। पूर्व में पंचायत द्वारा जल कर वसूली का कार्य किया जाता था। जिसमें शत-प्रतिशत वसूली नहीं हो पाती थी। पर्याप्त वसूली नहीं होने से जल प्रदाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कभी बिजली का बिल भरने में दिक्कत होती थी तो कभी कोई गड़बड़ी होने पर सुधार कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इससे लोगों को कई बार पानी से भी वंचित रहना पड़ता था।

