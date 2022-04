चंदन तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, डेढ़ क्विंटल चंदन जब्त

जेएच कॉलेज से चंदन चोरी के मामले मेें पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी का चंदन बेचने के फिराक में थे। चोरों से डेढ़ क्विंटल चंदन जब्त किया है।

बैतूल। जेएच कॉलेज से चंदन चोरी के मामले मेें पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी का चंदन बेचने के फिराक में थे। चोरों से डेढ़ क्विंटल चंदन जब्त किया है। चोरों ने चंदन को लाखापुर के पास जंगल के नाले में फेंक दिया था।

एसडीओपी नितेश पटेल और गंज थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया अपराध विवेचना के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन बैतूल के पास दो व्यक्ति चंदन की लकड़ी का सेम्पल लेकर बेचने के लिए घूम रहे हंै। सूचना पर रेलवे स्टेशन के पास बैतूल से दो व्यक्तियों को चंदन की लकड़ी का सेम्पल सहित पकड़ा गया, जिनका नाम पता पूछने पर उनके द्वारा माधौ उर्फ गुड्डू आहके (३८) निवासी ग्राम वायगांव थाना मुलताई और प्रयाग पिता रामराव टेकाम (36) निवासी ग्राम जावरा थाना सांईखेडा के होना बताया। आरोपिायों ने पूछताछ में बताया कि जेएच कालेज से आरी व कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ काटकर चोरी किए थे। आरोपियों की निशादेही पर ग्राम लाखापुर के पास जंगल में नाले से लगभग डेढ़ क्विंटल चंदन की लकडिय़ां जब्त की गई है। चोरों को गिरफ्तार किया है।उल्लेखनीय हो कि इसके पूर्व भी जिले में चंदन के पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई के मामले सामने आ चुके हैं।

जेएच कॉलेज से चोरी हुए थे पेड़

फरियादी कॉलेज प्राचार्य राकेश कुमार निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी गंज बैतूल द्वारा थाना गंज बैतूल में रिपोर्ट की गई कि 10 मार्च की राात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जेएच कालेज परिसर में लगे चंदन के पेड़ काटकर चुराकर ले गया हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गंज में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था।

After cutting the tree, sandalwood was thrown in the forest.