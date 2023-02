भाजपा विधायक के ड्राइवर और कांग्रेसियों में हाथापाई

ड्राइवर पर गाली-गलौज और कॉलर पकडऩे का आरोप

कांग्रेसियों ने थाने में की शिकायत।

कांग्रेसियों और ड्राइवर के बीच हाथापाई हुई।

कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।

ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में आवेदन दिया।

