देखें, बच्चों ने बनाई 3 डी में मनमोहक पेंटिंग

Published: May 07, 2022 09:58:34 pm

बैतूल। तापमान दिन पर दिन बड़ता जा रहा है। हीट स्ट्रोक से पक्षियों के मरने की खबरें आ रहीं हैं। इस देखते हुए आरडी पब्लिक स्कूल के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने युवा चित्रकार व कला गुरु श्रेणिक जैन के मार्गदर्शन में दीवार पर 3 डी पैरेट बनाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया है। जिसमें निवेदन किया है कि धूप और गर्मी बहुत तेज है जिसके लिए अपनी छत पर दाना और पानी पक्षियों के लिए मुहैया कराए साथ ही जल को संरक्षित करें एवं पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। जिससे हमारा आने वाला कल खूबसूरत और हरा भरा रहे। इस कलाकृति को आस्था कपासे, चेताली अंबुलकर, सुहानी महानंदे, अक्षरा इन्हें व आयशा खान ने मिलकर बनाया है। श्रेणिक जैन ने बताया कि पेशेवर चित्रकार तो पेंटिंग कर ही लेते हैं लेकिन नन्हे बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं यह एक सराहनीय प्रयास है बच्चों को अभिभावकों और समाज के समर्थन की बहुत आवश्यकता होती है। यह पेंटिंग इतनी ज्यादा डाइमेंशनल बनी हुई है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं।

