देखें, प्री शूट में नजर आए होली में विभिन्न रंग

बैतूल। बैतूल में होली के मौके पर एक प्री शूट किया गया। हालांकि इसमें अपनी संस्कृति का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया। इस प्री शूट की थीम ही वी फॉलो अवर कल्चर थी। शूट के दौरान सुंदर मॉडल्स ने खूब रंग-गुलाल उड़ाया और संदेश दिया कि अपने त्योहार पूरे हर्ष, उल्लास और उत्साह के साथ मनाएं। निश्चित रूप से यह प्री-होली शूट इस बार की होली और रंगीन और मजेदार बना देगा। इस होली के प्री शूट को शूट किया 13 वर्ष के अनुभवी फोटोग्राफर लक्ष्मीकांत (रानू) हजारे ने। जिन्होंने जूनियर लकी नीरज के साथ रंगोत्सव की यह उम्दा फोटोग्राफी की। इस शूट में जिन मॉडल्स ने हिस्सा लिया उनमें रिया, प्रियंका, उष्मिता शामिल हैं। मेकअप आर्टिस्ट के रूप में प्रिया, परी तिवारी और रुपाली ने अपना योगदान दिया। इन सभी कलाकारों ने अपने नेचुरल एक्सप्रेशन्स से इस शूट को नायब बना दिया।

इधर पढ़े, त्यौहारों में खलल डाला तो होगी बंधात्मक कार्रवाई

पुलिस विभाग ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लेागों को उचित समझाई दी जा रही है कि वह किसी भी प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित ना हों, अन्यथा आपके विरूद्ध सख्त प्रति बंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का पालन करते हुए पाथाखेड़ा चौकी द्वारा पांच गुंडा ऑल हिस्ट्रीशीटर को थाने में बुलाकर फोन के रिकार्ड अपडेट किए एवं उचित समझाइश दी गई

महिलाओं को होली में सुरक्षित कराने जारी किए यह आदेश

पुलिस विभाग ने होली पर महिलाओं एवं युवतियों के साथ होने वाली घटनाओं को देखते हुए नए आदेश जारी किए हैं। जिसमें महिलाओं, बालिकाओं पर जबदस्ती रंग या गुलाल न लगाए, आपत्तिजनक कमेंट्स न करें, बिना मर्जी के उनके फोटो न खीचें और न ही उसका वीडियो बनाए, अश्लील गाने न गाए और न बजाए अन्यथा विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस द्वारा सीधे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने महिलाओं के लिए हेल्प लाइन नजर भी जारी कर दिए हैं।

थाने में आपराधियों के रिकॉर्ड अपडेट कर रहे

पुलिस द्वारा गुंडे, हिस्ट्रीशीटर, निगरानी सुदा बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड की ऑनलाइन कुंडली तैयार कर रही है ताकि इन पर नजर रखी जा सके। बताया गया कि आपराधियों के रिकॉर्ड को पुलिस द्वारा अपडेट किया जा रहा है। जिसमें अपराधियों के फिंगरप्रिंट, नवीनतम फोटो, मोबाइल नंबर, उनके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन का सारा रिकॉर्ड होगा। यदि भविष्य में उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि की जाती है या उनकी संलिप्ता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।

